Česká inflace pořád vysoká, ČNB stojí před těžkým rozhodnutím

Český statistický úřad dnes zveřejnil údaj o inflaci. Cenová hladina vzrostla v listopadu 2023 meziročně o 7,3 %. Je to menší růst než v říjnu, kdy ceny vzrostly meziročně o 8,5 %. Pokles inflace je především zásluhou zastropování cen elektřiny. Ale i tak listopadová inflace zůstává vysoká. Analytici očekávali, že listopadová inflace dosáhne 7,2 %. Nakonec byla vyšší.

Pokles inflace v listopadu

Dobrá zpráva je, že inflace klesá. Sice znovu o něco pomaleji než se čekalo. ČNB ve svých predikcích očekávala, že listopadová inflace bude dokonce 7,1 %. V prosinci se čeká další zpomalení inflace na úrovni 7 %. Vývoj inflace může být ještě pozitivnější, díky nízkým cenám pohonných hmot. Ale i přesto, že inflace klesá, neznamená to, že ceny v obchodech klesají. Pouze se zpomaluje zdražování. Následky poklesu kupní síly budou Češi pociťovat po celý rok 2024. Za letošní rok by měla průměrná inflace dosáhnout 10,8 %. To je v jistém slova smyslu pokrok, protože loni byla celoroční inflace 15,1 %.

Opravdu jestřábí ČNB?

Guvernér Michl nedávno vystoupil před členy rozpočtového výboru v poslanecké sněmovně. Zde se holedbal, že „zůstaneme jestřáby, kteří udělají všechno pro to, aby ochránili naši republiku před další velkou inflací“. Při ročních číslech vidíme, že úrokové sazby zůstaly nezměněny, zatímco inflace dosáhne 10,8 %. Jinak řečeno ČNB jestřábí moc není. I za rok 2023 úrokové sazby zůstanou reálně záporné. Sice můžeme namítnout, že za poslední měsíce jádrová inflace dosahuje 4 % a tudíž se již projevuje efekt vysokých sazeb. Ale to nic nemění na tom, že spořící Češi přišli o velkou část kupní síly svých úspor.

Sníží sazby ČNB na dalším zasedání?

Vysoká listopadová inflace posílila korunu. Toto posílení se dá vyložit tak, že trhy předpokládají, že sazby se v prosinci nemusí snižovat, právě z důvodu pořád vysoké inflace. I kdyby ke snížení došlo, tak všichni očekávají kosmetické snížení, které by ještě nějak zásadně nezměnilo situaci na trhu. Otázkou je, kde bude inflace v lednu. ČNB ví, že díky změně srovnávacího základu pro výpočet inflace nás čeká větší propad inflace. Jenže tento propad inflace je spíš hra s čísly. Lidé budou pociťovat zdražování nadále.

Matěj Široký