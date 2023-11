Poradna: Jak se mi sníží čistá mzda v příštím roce?

Pro rok 2024 se ruší daňová sleva na studenta a školkovné. Předpokládám, že zrušení daňové slevy na studenta se vás nijak nedotkne. Pokud nemáte dítě ve školce, tak ani zrušení této daňové slevy nepocítíte. Jestliže však dítě ve školce máte, tak to již bude citelný zásah do rodinného rozpočtu, neboť za rok 2023 je možné uplatnit daňovou slevu školkovné do částky 17300 Kč na každé dítě. Rovněž pro rok 2024 dochází k omezení daňové slevy na manželku, protože však Vaše manželka pracuje, tak rovněž změny u této daňové slevy nebudou mít pro Vás finanční dopad.

Daně placené ze mzdy

Z hrubé mzdy každého zaměstnance je odváděno sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu. Sazby těchto tří daní se pro rok 2024 nemění, pouze se posouvá limit pro odvod 23% sazby daně, což se vás s manželkou nedotkne. Sazba zdravotního pojištění je 4,5 % z hrubé mzdy, sazba sociálního pojištění 6,5 % z hrubé mzdy a daň z příjmu fyzických osob u vás činí 15 % z hrubé mzdy, přičemž se však od vypočtené daně z příjmu odečte sleva na poplatníka ve výši 2570 Kč. Slevu na poplatníka mají všichni zaměstnanci s podepsaným prohlášením k dani stejně vysokou.

TIP: Kalkulačka čisté mzdy

Daňové zvýhodnění zůstává stejně vysoké

V dotazu neuvádíte, zdali uplatňujete při výpočtu čisté mzdy daňové zvýhodnění na děti, takže Vám nespočítám Vaši čistou mzdu v letošním roce ani v příštím roce. Částka daňového zvýhodnění na děti se však pro příští rok nemění. Daňově si však pohoršíte z důvodu zavedení nemocenského pojištění.

Nemocenské pojištění se prodraží všem

Nově však budou všichni zaměstnanci odvádět nemocenské pojištění v sazbě 0,6 %. Z hrubé mzdy 36000 Kč se bude platit nemocenské pojištění 216 Kč a z hrubé mzdy 32000 Kč se bude odvádět nemocenské pojištění 192 Kč.

Z důvodu zavedení nemocenského tedy klesne váš rodinný disponibilní příjem o 408 Kč.

Petr Gola