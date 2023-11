Poradna: Školkovné za rok 2023 v ročním zúčtování daně

Za rok 2023 je možné při splnění zákonných podmínek snížit roční daň z příjmu fyzických osob o školkovné. Rušení slevy školkovného se týká až příštího zdanitelného období, tedy roku 2024. Za rok 2023 zaměstnanci uplatní nárok na školkovné v ročním zúčtování daně, kdy doručí mzdové účetní příslušné potvrzení od školky. OSVČ uplatňují školkovné vždy až za celý kalendářní rok v daňovém přiznání. Školkovné může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů, při nejasnostech je výhodnější, když školkovné uplatní rodič s vyšší hrubou mzdou nebo vyšším hrubým ziskem. Důvodem je skutečnost, že školkovné snižuje vypočtenou daň z příjmu do nuly a školkovné není, narozdíl od daňového zvýhodnění, důvodem pro čerpání státního daňového bonusu.

TIP: Kalkulačka čisté mzdy

Částka školkovného za rok 2023

V zákoně o dani z příjmu je stanoveno, že maximální částka školkovného je na úrovni platné minimální mzdy v daném kalendářním roce. V letošním roce činí minimální mzda 17300 Kč, proto je možné snížit roční daň z příjmu maximálně o 17300 Kč na každé dítě. Na dvě děti ve školce je tedy možné za rok 2023 uplatnit školkovné v částce 34600 Kč.

Návštěva školky pouze po část roku nevadí

Nárok na školkovné mají i rodiče dětí, které chodily do školky pouze po část roku, což je i případ Vaší dcery, neboť od září nastoupila do první třídy. V podobné situaci jsou rodiče, jejich dítě začalo právě do školky chodit od záři, i ti mají nárok na školkovné za rok 2023.

Závěrem

Rozhodně si tedy požádejte ve školce o příslušné potvrzení, které následně začátkem příštího roku doručte mzdové účetní nebo přiložíte k daňovému přiznání jako přílohu. Zaměstnancům z důvodu uplatnění školkovného vzniká nárok na daňovou vratku, kterou obdrží po provedeném ročním zúčtování daně a mají následně vyšší výplatu po provedeném ročním zúčtování daně, neboť roční daňová povinnost je nižší než činí součet zaplacených daňových záloh během roku.

Petr Gola