Poradna: Předčasný důchod ze září a podnikání v roce 2024

Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. V opačném případě nelze současně pobírat předčasný důchod na účet. V roce 2023 si předčasní důchodci nejčastěji přivydělávají na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10000 Kč a méně, neboť z takové odměny se neplatí sociální pojištění. Z pohledu zaměstnavatele se však zákonné podmínky u dohod o provedení práce zprísnily, přičemž některé z těchto změn jsou v účinnosti od října letošního roku a jiné od ledna příštího roku, z těchto důvodu tedy někteří zaměstnavatelé nabídku práce na dohodu o provedení práce omezují.

Limit v roce 2024

Pokud je samostatná výdělečná činnost vykonávána v důchodu, tak se jedná o výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Sociální pojištění z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se neplatí, když je hrubý zisk do limitu. V případě, že budete vedlejší samostatnou výdělečnou činnost vykonávat po celý rok 2024, tak budete moci mít hrubý zisk (tj. příjem ponížený o výdaje) do 105521 Kč, což je limit pro neplacení sociálního pojištění při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti v příštím roce. To samozřejmě za předpokladu, že nevstoupíte do režimu paušální daně, který je při nižším hrubém zisku nevýhodný. Uvedená částka je hrubým ziskem, nikoliv celkovým příjmem, např. při příjmech 250000 Kč a uplatnění 60% výdajového paušálu je hrubý zisk 100000 Kč (250000 Kč – (250000 Kč × 60 %) a limit je dodržen a nezvniká povinnost platit sociální pojištění. Příjmové omezení platí pouze do dosažení řádného důchodového věku.

Podnikání po část roku

V případě, že budete vedlejší samostatnou výdělečnou činnost během roku 2024 vykonávat pouze po část roku, tak se limit pro neplacení sociálního pojištění poměrně snižuje v závislosti na počtu měsíců výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti.

