Poradna: Mám si doplatit důchod nebo pracovat na procenta

29. října 2023 Poradna

Karel: Do řádného důchodového věku jsem mohl odejít před dvěma lety, neučinil jsem tak a stále pracoval. Nyní přemýšlím, zdali si nemám nechat důchod zpětně doplatit. Co bude pro mě výhodnější? Za jak dlouho by se mi projevila výhoda vyššího důchodu z důvodu přesluhování?