Předdůchod lze čerpat pouze z doplňkového penzijního spoření

17. října 2023 štítky Investice Penze přečtete do minuty

Od října letošního roku se zvýšilo krácení u předčasného důchodu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Navíc je možné odejít do předčasného důchodu nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku a až do dosažení řádného důchodového věku je navíc omezena valorizace. Předčasný důchod od října je méně výhodný než tomu bylo ještě v září.

Jak přestat dříve pracovat?

V případě dostatečně vysokých vlastních úspor na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření je přitom možné odejít do předdůchodu nejdříve 5 let před dosažením řádného důchodového věku muže stejného ročníku narození. Čerpáním předdůchodu se lze vyhnout trvalému krácení důchodu, jako je tomu u předčasného důchodu. Při čerpání předdůchodu je tak možné odejít až do řádného starobního důchodu. Doplňkové penzijní spoření nabízí tento výrazný benefit, který žádný jiný finanční produkt nenabízí.

Vybrané výhody předdůchodu

Za předdůchodce platí zdravotní pojištění stát, doba čerpání předdůchodu se považuje za vyloučenou dobu pojištění a nesnižuje tak rozhodné příjmy v produktivním věku (osobní vyměřovací základ), ze kterých se následně vypočítá starobní důchod. Během předdůchodu je možné libovolně pracovat nebo pobírat i podporu v nezaměstnanosti. V předdůchodu jsou čerpány vlastní finanční prostředky, proto se na předdůchodce nevztahují žádná příjmová omezení jako na předčasné důchodce.

Petr Gola