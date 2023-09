Poradna: Předčasný důchod bez výplaty koncem září

24. září 2023 štítek Poradna přečtete do minuty

Jestliže Vám bude předčasný důchod bez výplaty přiznán ještě do konce září, tak bude postupováno v souladu s aktuálně platnou legislativou. Legislativní změny zpřísňující předčasné důchody jsou v účinnosti od 1. října 2023.

Zaměstnání a snižování krácení za předčasnost

Výdělečnou činností v předčasném důchodu bez výplaty, ze které budete odvádět sociální pojištění, si následně zvýšíte dobu pojištění ovlivňující měsíční částku starobního důchodu a snížíte krácení za předčasnost. Osobní vyměřovací základ (průměrnou hrubou měsíční mzdu v současné hodnotě pro důchodové účely) však již dosažené příjmy během období od přiznání předčasného důchodu bez výplaty neovlivní.

Práce až do řádného důchodového věku

Pokud budete pracovat až do dosažení řádného důchodového věku, tak nebudete mít již žádné krácení.

Případný odchod do předčasného důchodu s výplatou

V případě, že z různých důvodů odejdete do předčasného důchodu s výplatou, tak je přiznání předčasného důchodu bez výplaty do konce září dobrým řešením, protože se uplatní nižší krácení za předčasnost a nebude omezena valorizace až do dosažení řádného důchodového věku.

Petr Gola