Poradna: Sociální a zdravotní pojištění v invalidním důchodu bez práce

Petra: Nyní mám invalidní důchod prvního stupně, stále pracuji, ale do konce roku budu v práci končit. Se zdravotními problémy budu mít náročné najít novou práci. Jak to budu mít se sociálním a zdravotním pojištění, když nebudu na úřadě práce?

Příjemci invalidního důchodu prvního stupně mají při splnění zákonných podmínek ohledně minimální doby pojištění (12 měsíců v posledních dvou letech) nárok na podporu v nezaměstnanosti stejně jako ostatní uchazeči o zaměstnání. Při skončení v zaměstnání Vám doporučuji se rozhodně evidovat na úřadu práce.

Zdravotní pojištění platí stát

Za všechny příjemce invalidního důchodu platí zdravotní pojištění stát. U zdravotní pojišťovny budete mít tedy vše v pořádku, ať už po případném vyčerpání podpory v nezaměstnanosti budete dále v evidenci na úřadu práce či nikoliv.

Sociální pojištění platit nebudete

I když nebudete po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti na úřadu práce v evidenci, tak si sama sociální pojištění platit nebudete muset. Samotné přiznáni invalidního důchodu prvního stupně Vám však nebude zvyšovat dobu pojištění pro budoucí výpočet starobního důchodu. Doba pobírání invalidního důchodu prvního stupně nepatří mezi náhradní doby pojištění. Pro budoucí výpočet starobního důchodu je pro příjemce invalidního důchodu prvního stupně vhodné mít příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění.

Jak se hodnotí evidence na úřadu práce?

Jako náhradní doba pojištění se hodnotí v zákonném rozsahu i evidence na úřadu práce, a to vždy po dobu, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti. Jakmile již podpora v nezaměstnanosti nenáleží, tak se evidence na úřadu práce započítává jako náhradní doba pojištění maximálně v rozsahu tří let, přičemž se tato doba hodnotí zpětně a do 55 let se započítává nejvýše v rozsahu jednoho roku.

Petr Gola