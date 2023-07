Poradna: Ukončení předčasnosti a zahájení podnikání

V řádném důchodovém věku nejsou žádná omezení ohledně vlastního příjmu ze zaměstnání nebo z výkonu samostatné výdělečné činnosti. Když je hrubý zisk (tj. příjem ponížený o výdaje) do limitu, tak se z vedlejší samostatné výdělečné činnosti sociální pojištění neplatí. Předčasní důchodci mohou mít ze samostatné výdělečné činnosti hrubý zisk pouze do limitu. V řádném důchodovém věku již limit pro příjmy z podnikání neplatí. Vše při vedení daňové evidence nebo uplatnění výdajového paušálu (což v dotazu zmiňujete), neboť daňový paušál není v těchto případech výhodný.

Skutečné zahájení samostatné výdělečné činnosti

V případě, že od 1. 1. 2024 až do dosažení řádného důchodového věku 10. 7. 2024 nebudete vůbec OSVČ (nebudete jako OSVČ u OSSZ evidována, budete tedy pouze předčasným důchodcem) a jako OSVČ se budete teprve registrovat u OSSZ (a dalších institucí) od 1. 8. 2024 (tedy v řádném důchodovém věku), tak se již na Vás žádná příjmová omezení vztahovat nebudou. V přehledu za rok 2024 bude uvedeno, že samostatná výdělečná činnost byla vykonávána pouze 5 měsíců, až po dosažení řádného důchodového věku. Tyto údaje si bude moci OSSZ zkontrolovat i ze své databáze.

Příjmy se v přehledu nerozlišují dle měsíců

V případě, že byste byla po celý rok 2024 vedena jako OSVČ, část roku na vedlejší a část na hlavní, potom by se příjem přepočítával a v takovém případě by se mohlo stát, že by byl limit překročen a předčasný důchod by za dané období nenáležel. Pokud byste byla vedena po celý rok 2024 jako OSVČ, potom by se nerozlišovalo, že peníze na účet přišly až v druhé polovině roku. OSVČ se hodnotí za celý rok.

Petr Gola