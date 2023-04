Nižší podpora v nezaměstnanosti

Zaměstnanci by si měli podání výpovědi vždy pečlivě promyslet. V případě, že ihned po skončení zaměstnání nenastoupí do nového zaměstnání, potom mají v případě evidence na úřadu práce nárok na nižší podporu v nezaměstnanosti.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti mají zaměstnanci, kteří získali v posledních dvou letech dobu pojištění v rozsahu alespoň 12 kalendářních měsíců. Výše podpory v nezaměstnanosti následně činí:

65 % předchozího rozhodného příjmu v prvních dvou měsících

50 % předchozího rozhodného příjmu v dalších dvou měsících

45 % předchozího rozhodného příjmu v následujících měsících

V případě evidence na úřadu práce po podání výpovědi se však pobírá podpora v nezaměstnanosti ve výši 45 % předchozího příjmu od prvního měsíce evidence na úřad práce. Výjimkou je situace, kdy zaměstnanec podal výpověď pro taxativně uvedené ochranné důvody v § 5 zákona o zaměstnanosti (např. péče o dítě).

Délka podpory v nezaměstnanosti se nekrátí

Podpůrčí doba při nároku na podporu v nezaměstnanosti se liší v závislosti na věku občana. Lidé ve věku do 50 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 5 měsíců, lidé ve věku 50 let až 55 let po dobu 8 měsíců a lidé starší 55 let již 11 měsíců. Celkovou podpůrčí dobu u nároku na podporu v nezaměstnanosti přitom nijak neovlivňuje, zdali v posledním zaměstnání zaměstnanec sám výpověď podal nebo ji naopak od zaměstnavatele obdržel.

Petr Gola