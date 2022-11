Poradna: Můžeme pobírat přídavky na děti, když pracujeme

Nárok na přídavky na děti mají domácnosti, jejichž rozhodný příjem nepřekračuje 3,4násobek životního minima domácnosti. Při splnění zákonných podmínek mohou tedy přídavky na děti pobírat i rodiny, kde oba rodiče pracují. Příjem ze zaměstnání automaticky neznamená, že nelze přídavky na děti dostávat na účet. O přídavky na děti je nutné požádat na příslušném úřadu práce nebo i online. Legislativou jsou upraveny dvě hranice přídavků na děti, základní a zvýšené.

Měsíční částky přídavků na děti

V základní částce činí přídavky na dítě do 6 let 630 Kč, na dítě od 6 let do 15 let 770 Kč a na dítě od 15 let do 26 let potom 880 Kč. Ve zvýšené částce náleží přídavky na dítě do 6 let ve výši 1130 Kč, na dítě od 6 let do 15 let 1270 Kč a na dítě od 15 let do 26 let potom 1380 Kč. Vše dle legislativy platné v roce 2022. Na zvýšené přídavky mají mimo jiné nárok děti pracujících rodičů, což je dle dotazu Váš případ.

Praktický příklad

Manželé XY mají dvě děti ve věku 7 let a 10 let, manželé mají čistý průměrný rozhodný příjem 36440 Kč. Na přídavky na děti budou manželé mít nárok, neboť životní minimum rodiny XY je 11590 Kč. Hranice příjmů pro přiznání přídavků na děti je tedy 39406 Kč (11590 Kč × 3,4). Takto vysoký příjem manželé XY nemají, a proto budou na účet dostávat přídavky na děti.

Petr Gola