Poradna: Vyplnění přehledu při změně pojišťovny

Eva: Jsem OSVČ, od července loňského roku jsem změnila zdravotní pojišťovnu. Jaký to má vliv na vyplnění přehledu za rok 2021?

23. dubna 2022 štítek Poradna přečtete do minuty

Termíny pro doručení přehledu za rok 2021 na zdravotní pojišťovnu jsou do 2. 5., v případě podání daňového přiznání elektronicky potom do 2. 6. a v případě zpracování daňového přiznání daňovým poradcem do 1. 8., pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce.

Vyplnění dvou přehledů

První polovinu roku 2021 jste byla pojištěna u jedné zdravotní pojišťovny a druhou polovinu roku u druhé zdravotní pojišťovny. To znamená, že za rok 2021 budete muset podat dva přehledy. Jeden na starou a druhý na novou zdravotní pojišťovnu.

Stejná částka pojistného

V přehledech pro obě zdravotní pojišťovny uvedete souhrnný roční daňový základ a počet měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti u dané zdravotní pojišťovny. To znamená, že roční zdravotní pojištění budete mít u obou zdravotních pojišťoven stejně vysoké.

Různé zálohy

Výše nedoplatku či přeplatku však může být u obou zdravotních pojišťoven různě vysoká, neboť během roku 2021 jste mohla platit rozdílně vysoké zálohy, např. do odevzdání přehledu za rok 2020 vyšší nebo nižší, než po odevzdání přehledu za rok 2020. Případný nedoplatek musíte uhradit u obou zdravotních pojišťoven do osmi dní od odevzdání přehledu za rok 2021.

Petr Gola