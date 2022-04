Poradna: Mám invalidní důchod, budu ho mít i se starobním důchodem?

Souběh invalidního důchodu a starobního důchodu není možný. Při dosažení řádného důchodového věku tedy nebudete dostávat na účet současně invalidní důchod a starobní důchod. Finančně si však odchodem do řádného důchodu nemůžete pohoršit.

Starobní důchod bývá vyšší

U příjemců invalidního důchodu I. stupně bývá vypočtený starobní důchod zpravidla vyšší než invalidní důchod a odchodem do starobního důchodu si důchodci finančně polepší.

Pokud tomu tak není, tak se nadále dostává na účet vyšší invalidní důchod. Vzhledem k tomu, že doba pobírání invalidního důchodu I. a II. stupně se pro výpočet starobního důchodu nehodnotí jako náhradní doba pojištění, tak je během pobírání invalidního důchodu I. a II. stupně s ohledem na výpočet starobního důchodu vhodné pracovat a odvádět z příjmu sociální pojištění.

Přeměna invalidního důchodu

Penzisté mající invalidní důchod vyšší, než starobní důchod pobírají invalidní důchod do 65 let a následně se tento invalidní důchod změní na starobní důchod ve stejné výši. Invalidní důchodci by se tedy neměli odchodu do starobního důchodu obávat, nemohou na tom být finančně hůře.

Petr Gola