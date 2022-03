Poradna: Dostal jsem výpověď, musím do předčasného důchodu?

Aleš: Za tři týdny mi skončí výpovědní lhůta a zaměstnavatel mi řekl, že můžu jít do předčasného důchodu. Musím do něj odejít?

Odchod do předčasného důchodu je svobodným rozhodnutím. Záleží tedy pouze na Vás, zdali do předčasného důchodu odejdete nebo se registrujete na úřadu práce a co nejdříve si najdete nové zaměstnání.

Krácení u předčasného důchodu

Při volbě předčasného důchodu počítejte s krácením za předčasnost. Krácení se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení a nižší měsíční důchod. Oproti řádnému důchodu je předčasný důchod nižší i z důvodu získání nižší doby pojištění než když se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku.

Evidence na úřadu práce zvyšuje důchod

Doba pobírání podpory v nezaměstnanosti se počítá do doby pojištění zvyšující státní důchod jako náhradní doba pojištění. Evidence na úřadu práce, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáleží, se se jako náhradní doba pojištění započítává pouze v rozsahu tří let, přičemž se tato doba hodnotí zpětně a do 55 let se započítává maximálně v rozsahu jednoho roku.

Závěrem

Nejvyšší měsíční důchod budete mít, když odejdete až do řádného důchodu. Čím dříve do předčasného důchodu odejdete, tím nižší měsíční důchod budete mít. Při porovnání je vhodné si předběžně vypočítat předčasný důchod a případně ho porovnat s potencionálním řádným důchodem. Při rozhodování některých lidí hrají roli i jiné aspekty, např. rodinné, zdravotní, proto si každý žadatel o starobní důchod musí sám zvážit, co je pro něj nejlepší.

Petr Gola