Zvýšené úrokové sazby a trh s realitami II. díl

Nově kupující

Podle Hypoindexu by měl objem hypoték pro rok 2021 dosáhnout rekordních 420 miliard. To je obrovské číslo, které představuje téměř čtvrtiny státního rozpočtu České republiky. Další strmý nárůst by mohl být makroekonomicky nezdravý. Na zvyšování objemu hypoték se nemalou měrou podílí růst jejich průměrné výše. Ta dosahovala 3272369 korun, přičemž na začátku roku 2021 byla 2976000 Kč. V modelovém příkladu výpočtu hypotéky v průměrné cenně a za průměrné lednové sazby by měsíční splátka činila 14971 korun při době splácení 20 let. Když vezmeme průměrné údaje z listopadu 2021, představovala by měsíční splátka 17661 korun. Jestliže k tomu připočítáme i růst cen energií, jasně vyplývá, že hypotéky se za těchto podmínek stanou ještě obtížněji dostupné. Úrokové sazby na hypotékách stoupnou k hranici 4 %, což ještě zvýší měsíční splátku. Z toho vyplývá, že pokud si chce trh udržet zájemce o koupi nemovitostí, bude muset slevit.

Problém s fixací

Druhý faktor, který by mohl vést k poklesu cen, je bohužel vázaný na problém fixací. Lidé, kteří si vzali hypotéku tzv. na krev, s krátkým obdobím fixace, budou mít potíž ji splácet. Pokud jejich fixační období skončí v roce 2022, mohou očekávat novou, vyšší úrokovou sazbu. Místo necelých 2 % to budou pravděpodobně 4 %. Pokud vezmeme průměrnou výši hypotéky 3 miliony korun a dobu splácení 20 let, naroste měsíční splátka z 15177 na 18179 korun. Tento skok v rostoucích nákladech na živobytí může vést k neschopnosti hypotéku splácet. Pokud ji dlužník tři měsíce za sebou neuhradí, může banka zahájit řízení, které vyústí v prodej dané nemovitosti. V kontextu obecné nejistoty ohledně vývoje realitního trhu se budou banky chtít bytů zbavit co nejrychleji. Tyto byty by pak měly vytvářet na tlak na snižování ceny.

Matěj Široký