Poradna: Obdržení výpovědi v předdůchodovém věku

Alice: Necelé tři roky před dosažením důchodového věku jsem nyní obdržela výpověď, co byste mi nyní poradili s ohledem na odchod do důchodu?

21. června 2021 štítek Poradna přečtete do minuty

Zaměstnavatel Vám mohl dát výpověď pouze pro zákonné důvody uvedené v zákoníku práce, přičemž musel dodržet dvouměsíční výpovědní lhůtu.

Související Rozvod a důchod

Nástup do nového zaměstnání

Z finančního hlediska by pro Vás bylo nejlepší si již během dvouměsíční výpovědní lhůty najít nové zaměstnání a plynule přejít k novému zaměstnavateli a u nového zaměstnavatele pracovat až do dosažení řádného důchodového věku a následně si požádat o přiznání starobního důchodu a pokud Vás bude práce bavit nebo budete chtít mít vyšší příjem, tak stále i po dosažení řádného důchodového věku u nového zaměstnavatele pracovat a pobírat tedy současně důchod a mzdu.

Evidence na úřadu práce

Jestliže se Vám nepodaří ihned najít nové zaměstnání, tak se registrujte po ukončení pracovního poměru na úřadu práce. Občané starší 55 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců, přičemž evidence na úřadu práce, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti, se počítá do doby pojištění ovlivňující měsíční částku starobního důchodu. Během evidence na úřadu práce je vhodné hledat nové pracovní uplatnění.

Odchod do předčasného důchodu

V případě, že se Vám nepodaří během evidence na úřadu práce najít nové zaměstnání, tak můžete odejít do předčasného důchodu. Když odejdete do předčasného důchodu až po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti, tak budete mít předčasný důchod citelně vyšší, než když byste odešla do předčasného důchodu ihned po skončení pracovního poměru. Evidencí na úřadu práce si snížíte krácení za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní, a pravděpodobně získáte další celý ukončený rok pojištění.

Petr Gola