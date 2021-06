Manželství a daně

16. června 2021 štítek Daně přečtete do minuty

Nárok na roční daňovou slevu na manželku (manžela) vzniká v případě, že druhý z manželů má roční vlastní rozhodné příjmy nižší než 68 tisíc Kč. Do limitu se přitom nezapočítávají dávky státní sociální podpory, např. rodičovský příspěvek. V praxi tak nejčastěji daňovou slevu na manželku uplatňuje manžel, když je jeho manželka na rodičovské dovolené a pobírá pouze rodičovský příspěvek. Sleva na manželku snižuje přímo vypočtenou daňovou povinnost.

Praktický příklad

Manželka pana Karla je po celý rok 2021 na rodičovské dovolené a pobírá pouze rodičovský příspěvek. Pan Karel při výpočtu měsíční čisté mzdy u svého zaměstnavatele slevu na manželku uplatnit nemůže, ale v ročním zúčtování daně za celý rok 2021 ji již uplatní. Po provedeném ročním zúčtování daně obdrží daňový přeplatek minimálně ve výši 24840 Kč, což je částka daňové slevy na manželku. Kolega Michal daňovou slevu na partnerku uplatnit, přestože je taky na rodičovské dovolené. Uzavřením manželství by tedy pan Michal a jeho přítelkyně měli vyšší čistý příjem.

Spolupracující manželka

Pokud je jeden z manželů osobou samostatně výdělečně činnou, potom může rodina v některých případech ušetřit na sociálním pojištění. Jestliže je totiž manželka (manžel) zaměstnancem, potom může manželovi (manželce) pomáhat jako spolupracující osoba a vykonávat tedy samostatnou výdělečnou činnost. Pokud je převedený hrubý zisk do limitu, tak se z vedlejší samostatné výdělečné činnosti neplatí sociální pojištění. V případě, že by nedošlo k převedení části hrubého zisku na druhého z manželů, potom by se platilo sociální pojištění i této částky.

