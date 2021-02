Příběhy: žádala jsem o vdovský důchod; na sociálce mi řekli, že se ještě vdám

7. února 2021 štítky Penze Příběhy přečtete do minuty

Nikdy jsem se nevdala

Neměla jsem příliš štěstí na životního partnera. Můj muž měl problémy s alkoholem a kvůli tomu si nikdy nenašel pořádnou práci. I přes to jsem s ním žila 25 let v jedné domácnosti a vychovala jsem dvě děti. Na všechny opravy v domě a peníze na provoz jsem musela vydělat já. Kromě mateřské jsem byla stále zaměstnaná. Před půl rokem měl muž autonehodu. Způsobil ji pod vlivem alkoholu. Zůstal invalidní a já se o něj půl roku starala. Tím se roztočila spirála finančních problémů ještě víc, protože jsme museli navíc zaplatit škodu způsobenou autonehodou.

Související Délka manželství a vdovský důchod

Můj muž nakonec zemřel

Bylo to těžké období. Smutek, dluhy, vyřizování pohřbu. Šla jsem si zažádat o vdovský důchod. Paní na sociálce mi řekla, že jsem ještě mladá. „Nebyla jste vdaná. Na vdovský důchod má nárok pouze pozůstalá manželka. Ale nebojte, určitě se ještě vdáte!“ S mužem jsme se nevzali proto, že měl stále nějaké dluhy. Po tom, co jsem zažila, jsem měla co dělat, abych se tam nerozbrečela.

Absurdita zákonů

Absurdní na tom všem je, že moje sestra, která se vdala a po deseti letech se se svým manželem rozešla, protože se odstěhoval ke své milence, by na vdovský důchod nárok měla. Jsou od sebe sice tři roky, ale stále se nerozvedli.

Alena Ludvíková