Koupě nemovitosti a daň z nemovitých věcí

Investice do nemovitostí neztratila ani během epidemie koronaviru na své atraktivitě. S jakou platbou daně je potřeba počítat při koupi nemovitosti v osobním vlastnictví?

Při pořízení nemovitosti během roku 2020 je potřeba vyplnit a odevzdat do konce ledna 2021 daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Daň z nemovitých věcí pro rok 2021 se následně bude platit do konce května 2021. Daňovou povinnost mají majitelé nemovitosti zapsání v katastru nemovitosti. Družstevníci přímo sami osobně daň z nemovitých věcí neplatí.

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí byla zrušena, což je pro kupující příznivou zprávou, neboť tato 4% daň zvyšovala požadavky na jejich finanční zajištění. Hlavními kritérii ovlivňujícími cenu nemovitosti jsou lokalita, velikost a vybavení bytu či domu. Nadále je však nutné platit daň z nemovitých věcí. Modrý daňový formulář do konce ledna budou vyplňovat majitelé nemovitosti bez ohledu na skutečnost, že nemovitost koupili v lednu či prosinci letošního roku. Daň z nemovitých věcí se totiž platí vždy pro celý kalendářní rok, i když dojde během roku ke změně majitele.

Vyrozumění o provedení vkladu

Pro kupujícího nekončí obchodní transakce zaplacením kupní ceny, ale teprve obdržením vyrozumění o provedení vkladu od příslušného katastrálního úřadu. Většina prodávajících spolupracuje s vybranou realitní kanceláří, kdy návrh na vklad na katastrální úřad se podává až ve chvíli, kdy kupující zaplatil na účet příslušného advokáta na základě svěřenecké smlouvy kupní cenu a prodávající obdrží kupní cenu až ve chvíli, kdy došlo ke změně vlastnického práva v katastru nemovitosti.

Dodržení 20denní lhůty

Ke změně majitele v katastru nemovitosti nemůže nikdy dojít např. během jednoho týdne, i když jsou veškeré podklady po právní stránce v pořádku. Ze zákona totiž při obdržení návrhu na vklad běží 20denní ochranná lhůta (dle § 18 katastrálního zákona), kdy může majitel nemovitosti podání návrhu na vklad rozporovat. V praxi vyznačují katastrální úřady zpravidla ihned po obdržení návrhu na vklad tzv. plombu na příslušnou nemovitost. To znamená, že do rozhodnutí ve věci podaného návrhu na vklad, nemůže být s nemovitostí manipulováno. Jestliže jsou u návrhu na vklad splněny zákonné podmínky pro povolení vkladu, tak zpravidla v co nejkratším termínu po uplynutí 20 dní, je povolen vklad.

Petr Gola