Půjčit si na dovolenou? Rozhodně ne!

Autor: DůmFinancí.cz Rubriky: Finance zdroj: pixabay.com Odletět na drahou exotickou dovolenou za peníze na dluh je ukázkovým špatným finančním rozhodnutím. Po snovém týdnu či dvou týdnech přichází tvrdá finanční realita, kdy splácení úvěru či půjčky na dovolenou může být základem dlouhodobých finančních problémů. Věřitelé si své pohledávky velmi pečlivě hlídají.

Čtěte také Kdo se dočká nepříjemného důchodového překvapení?

Rodinná dovolená by měla v první řadě odpovídat rodinným finančním možnostem. Příjemné prožití dovolené není o vynaložené částce, ale o příjemných zážitcích. Nejdůležitější není, kde se dovolená stráví, ale s kým a jak. „V Česku lze strávit skvělou a levnou dovolenou, např. pod stany a na dražší dovolenou letět, až se našetří, řešení vlastního bydlení by mělo hrát v rodinném finančním plánování důležitější roli," dodává Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Přesná pravidla pro výběr dovolené

Výdaje na dovolenou tvoří významnou část ročních rodinných výdajů na zábavu. Dovolenou je proto vhodné si důkladně v předstihu promyslet. Dobře naplánovaná dovolená přináší radost a pohodu, odpadá stres. Při výběru dovolené je nutné mít stanoven maximální finanční limit, a to včetně výdajů během dovolené a výdajů spojených s pořízením vybavení a oblečení na dovolenou. Určený limit by se v žádném případě neměl překročit a měly by se vždy použít našetřené peníze. Dovolená na dluh přináší mnohem více starostí než radosti. „Výdaje za dovolenou se dají snížit výběrem zářijového termínu či hledáním nejlevnějšího zprostředkovatele, finanční plánování nás provází celý život nejenom tedy při spoření na penzi nebo řešení bytové situace," doplňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Šetřit na pojištění se nevyplácí

Při finančním plánování výdajů na dovolenou se rozhodně nevyplatí snížit náklady z důvodu neuzavření komerčního cestovního pojištění. Cestovní pojištění by mělo být uzavřeno u každé zahraniční dovolené. Komerční pojištění přináší jistotu, že např. v případě nečekaného úrazu či nemoci bude mít rodina dostatečnou pojistnou ochranu. „V členských zemích EU máme sice nárok na stejnou zdravotní péči, jako mají místní občané, ale ve většině členských zemí EU je zavedena finanční spoluúčast, pro dovolenou v mimoevropských zemích by mělo být komerční pojištění naprostou samozřejmostí," upozorňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Na dovolenou berte i hotovost

Platební karty výrazně usnadňují veškeré platební operace a jejich používání eliminuje riziko ukradení nebo ztráty hotovosti. Přesto je vhodné na dovolenou s sebou brát i hotovost. U nižších částek je dobré platit v hotovosti, někdy může být problém platit kartou. Bankovky je potom dobré mít na více místech. „Používání platební karty pro vyšší částky v zahraničí má však nesporné výhody, kdy můžeme přesně analyzovat výdaje a současně je uplatněný kurz výhodnější než u pouličních směnáren," sděluje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Termín dovolené konzultujte dopředu se zaměstnavatelem

Dovolenou nemohou zaměstnanci v Česku čerpat libovolně, proto je vhodné se nejdříve se zaměstnavatelem dohodnout na termínu dovolené a teprve potom vyhledávat nejlepší nabídku odpovídající rodinným příjmům a přáním. „Pokud není v práci problém rychle čerpat dovolenou, potom lze značně ušetřit nákupem dovolené na poslední chvíli, je však nutné počítat s tím, že výběr je v takových případech větší pro páry než rodiny s více dětmi," dodává Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

O společnosti FINFOCUS

FINFOCUS je profesionální poradenská společnost, která neustále inovuje trendy v poradenství, aby vždy klient získal maximum. Chceme, aby náš klient dokázal rozlišit standard úrovně poradenství na trhu od poradenství FINFOCUS, které rozdělujeme do vysoce kvalifikovaných stupňů – exkluzivní, prémiové, privátní a firemní poradenství. Vyhrávejte nad penězi a vytvořte si budoucnost – strávíte v ní zbytek života!