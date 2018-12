Češi americkýmhypotékám zatím nepodlehli. Přitom přináší vyšší částku za nižší úrok

Autor: DůmFinancí.cz Rubriky: Úvěry zdroj: pixabay.com Takzvaná americká hypotéka je populární mezi Američany i Evropany zejména díky svojí neúčelovosti, stejně jako výhodnější úrokové sazbě oproti běžným úvěrům. Češi ale podle posledních statistik kouzlu tohoto produktu zatím příliš nepodlehli, říká Milan Voldřich, ředitel úvěrových produktů Raiffeisenbank.

Americkou hypotéku v USA využívají nejčastěji k financování studia svých dětí, ale zdaleka nejdejen studentský úvěr. Její hlavní výhodou je neúčelovost, a tudíž čerpání finančních prostředků bez omezení a nutnosti dokládání účelu. Klient dostane peníze přímo na svůj účet.Díky tomu, že je hypotéka zajištěna nemovitostí, získá klient výrazně nižší úrokovou sazbu a lepší podmínky než u klasického spotřebitelského úvěru.

Americké hypotéky jsou velmi atraktivní v USA. Celkový objem studentských úvěrů letos v červnu podle údajů Fedu dosáhl 1,4 bilionu dolarů, což je více než dvojnásobek úrovně před deseti lety. Dluhové zatížení americkými hypotékami je vyšší, než kolik si Američané půjčili na kreditní karty nebo na nákup aut. Celkový objem hypoték byl v USA 9 bilionů USD.

Lidé to nevědí a volí dražší půjčky

„V zahraničí patří tento typ hypotéky mezi vyhledávaný, Češi ale mnohdy její hlavní přednosti neznají a volí proto méně výhodné a v konečném důsledku i daleko dražší řešení. Dle statistik Raiffeisenbank je zájem o americké hypotéky v ČR velmi nízký a činí mezi jedním až dvěma procenty na celkovém podílu poskytnutých hypotečních úvěrů,“ doplňuje Voldřich.

„V životě přicházejí situace, kdy člověk potřebuje mít peníze okamžitě k dispozici a klasický spotřebitelský úvěr mu v daném případě nestačí. Takovou situací může být jak financování studia dětí, tak i koupě nového automobilu, rozjezd podnikání či dlouhodobá a finančně nákladná zdravotní péče o člena rodiny. Pro tyto a jiné účely je právě americká hypotéka tím nejvýhodnějším a nejchytřejším řešením,“ říká Milan Voldřich, ředitel úvěrových produktů Raiffeisenbank.

V Raiffeisenbankje vyřízení a správaamerické hypotéky, stejně jako u těch běžných,bez poplatků. Možnost fixace je na 1 rok až 15 let. Sazba se pohybuje okolo 4 až 5 procent a doba splácení je maximálně 20 let. Klienti mohou čerpat úvěr do výše 5 milionů korun.

Modelový příklad:

Díky příznivé úrokové sazbě a dlouhé maximální splatnosti lze získat s Americkou hypotékou velmi nízkou měsíční splátkou. Např. u hypotéky v částce 1 000 000 Kč můžeme při splatnosti na 20 let očekávat splátku na úrovni 6 300 Kč, při poloviční době splácení pak jen lehce přes 10 000 Kč měsíčně.