Kdy využít půjčku a jak se pojistit pro jistotu
Praktický průvodce financováním a ochranou rozpočtu: kdy se vyplatí půjčka, jak ji vybrat a co kryje pojištění odpovědnosti? Reálné situace + tipy.
Jak financovat své plány a chránit se před nečekanými škodami
Když se daří, řešíme spíš „co dál“ než „co když“. Jenže život má vlastní scénář: rozbitá pračka týden po dovolené, vytopení sousedů nebo skvělá příležitost, kterou bez hotovosti propásnete. Jděte na to rozumně – kdy dává smysl půjčka a jak se chránit před finančními následky vámi způsobených škod?
Půjčka vám může pomoci v krizových i běžných situacích
Půjčka dává smysl, když řešíte větší výdaj, který zvýší kvalitu života nebo ušetří peníze či čas. Může jít třeba o spolehlivější auto pro dojíždění, úsporné spotřebiče nebo rekonstrukci nemovitosti snižující spotřebu energie. Naopak zpozorněte u nákupů „pro radost“ bez přidané hodnoty. Dodržte jednoduché pravidlo: splátka by se měla bezpečně vejít do rodinného rozpočtu i při menším výpadku příjmů.
Jak si vybrat půjčku?
Po promyšlení důvodů a finančního závazku ve formě půjčky:
- si sepište cílovou částku, ideální dobu splatnosti a hraniční měsíční splátku;
- ujistěte se, že máte rezervy aspoň na několik měsíců (pro případ výpadku příjmů);
- srovnejte nabídky podle RPSN (obsahuje všechny povinné náklady), nejen podle úroku;
- prověřte rychlost vyplacení, poplatky a možnost mimořádných splátek;
- zvažte, zda nezkonsolidovat staré dluhy do jedné splátky.
Kolik vlastně zaplatíte – úrok, RPSN a měsíční splátka
Reprezentativní příklad: Bankovní půjčka na cokoliv od MONETA Money Bank ve výši 100000 Kč rozdělená na 96 splátek s úrokem 4,69 % p. a. (RPSN 4,79 %), s vyplacením peněz do 5 minut od online podpisu a bez poplatku při online sjednání. Měsíční splátka v tomto případě vychází na 1251,29 Kč, celková spotřebitelem splatná částka činí 120123,29 Kč.
Pojištění odpovědnosti: Dostupná pojistka, velká úleva
Pojištění odpovědnosti kryje škody na zdraví i majetku, které omylem způsobíte někomu cizímu. Například vaše dítě shodí mobil spolužačce, při sportu zraníte soupeře nebo při stěhování poškrábete výtah. U velkých škod či zranění mohou jít částky až do milionů korun!
Reálné situace, kdy oceníte pojištění odpovědnosti
- Vaše dítě na kole srazí chodce – léčba a ušlý zisk poškozeného mohou být v řádech stovek tisíc korun.
- Vytopíte sousedy – mají zničené nové podlahy, omítky, nábytek… pojištění uhradí škodu poškozeným.
- Váš pes pokouše jiného psa – pojišťovna zaplatí veterinární náklady a případnou další újmu.
Co kryje pojištění odpovědnosti?
„Pojistka na blbost“, jak se pojištění odpovědnosti někdy přezdívá, kryje situace z běžného občanského života: škody z provozu domácnosti, nehody při nákupech, rekreačních sportech apod. Krytí lze vztáhnout i na všechny členy domácnosti a domácí mazlíčky, a to jak v ČR, tak v zahraničí (dle nabídky poskytovatelů).
Zajištěné financování a pojistka pro klid v duši
Promyšlená půjčka umí rozhýbat důležité plány, pojištění odpovědnosti zase zmírní dopad, když se vám něco nepovede nebo se dostanete do nepříjemné situace. Spojte plán splátek, rezervu v rozpočtu a jednoduché krytí škod, výsledkem je klid, který stojí za to.
