Počítáte s důchodem? Stát na vás může „zapomenout“ nebo se zmýlit

Připravujete se na důchod s tím, že vše půjde hladce? Pozor, realita může překvapit. Až překvapivě často chybí v evidenci roky, po které jste skutečně pracovali. Týká se to například dohod, podnikání, péče o děti nebo práce v zahraničí.

„Lidé se na nás často obracejí ve chvíli, kdy dostanou výměr důchodu a někdy se nestačí divit. Částka je mnohem nižší, než čekali – a až podrobnějším zkoumáním zjistíme, že stát nevidí několik let, které by se měly započítat. A přitom jde často o zcela běžné životní situace,“ říká Ondřej Preuss, právník a zakladatel služby Dostupný advokát.

Zmizelé roky: Kdy vám stát nepočítá, co by měl

Představte si, že celý život poctivě pracujete – a těsně před důchodem zjistíte, že vám v evidenci chybí několik let. Bohužel, nejde o výjimečný případ, ale o častý problém.

Typickým příkladem je práce na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Pokud za vás zaměstnavatel neplatil sociální pojištění, protože to zákon nevyžadoval, stát tuto dobu prostě „nevidí“. A do důchodu se vám nezapočítá.

Podobná situace nastává u drobných podnikatelů. „Mnoho klientů podnikalo při studiu, na mateřské nebo jako vedlejší činnost. Jenže netušili, že neplacení minimálního pojistného může v budoucnu znamenat zkrácený důchod – nebo žádný,“ upozorňuje Preuss.

Problémy vznikají i u rodičů nebo pečujících osob. Pokud jste se starali o děti nebo blízké a chybí správné doložení ze strany úřadů, nemusí se vám tato doba uznat. A to i přesto, že zákon s ní jako s náhradní dobou pojištění počítá.

Záludnosti čekají také na ty, kdo pracovali v zahraničí – třeba v Německu nebo Rakousku. Tyto roky se sice mohou započítat, ale jen pokud je vše správně doloženo a uznáno. Automaticky to ale rozhodně nefunguje.

Jak zjistit, co o vás stát ví?

Abyste se nedostali do potíží na poslední chvíli, je dobré ověřit si evidované doby s dostatečným předstihem. Česká správa sociálního zabezpečení umožňuje požádat o informativní osobní list důchodového pojištění – tedy výpis, co všechno o vás stát eviduje. Pečlivě si projděte výměr důchodu. Najdete v něm nejen výslednou částku, ale i přehled započítaných let a měsíců, výše zohledněných příjmů a seznam uznaných náhradních dob – například péče o dítě, vojenská služba nebo studium.

„Doporučujeme kontrolovat výpis klidně i několik let před důchodem. Pokud se objeví chyba, je šance ji včas opravit. Když to necháte až na dobu po doručení výměru, můžete se dostat do časové tísně a riskovat zbytečné ztráty,“ varuje Preuss.

Pokud objevíte nesrovnalost – třeba chybějící roky, po které jste opravdu pracovali, nebo podhodnocené příjmy – máte právo podat námitku. Lhůta je 30 dnů od doručení rozhodnutí.

Pomůže mít jasno

Námitku nemusíte psát právnickou mluvou, ale je důležité přesně uvést, s čím nesouhlasíte a proč. Pomůže, když přiložíte i důkazy – například potvrzení od zaměstnavatele, výplatní pásky, staré pracovní smlouvy nebo přehledy o zaplaceném pojistném.

„Setkali jsme se i s tím, že klient nevěděl, kde přesně je chyba – jen tušil, že výměr neodpovídá realitě. A to je přesně situace, kdy má smysl obrátit se na právníka. Pomůžeme analyzovat výpočet, odhalit problém a připravit námitku tak, aby měla skutečnou váhu,“ říká Ondřej Preuss.

I stovky korun měsíčně dělají velký rozdíl

Zkušenosti ukazují, že se bránit opravdu vyplácí. Úřady někdy přehlédnou celé roky podnikání, špatně zařadí zaměstnání do kategorie, nebo opomenou uznat náhradní dobu. Výsledkem může být nejen uznání nároku na důchod, ale také jeho navýšení o stovky až tisíce korun měsíčně.

„Měli jsme klienta, kterému chybělo několik měsíců do potřebné doby pojištění. Po doložení starých dokladů a podání námitky mu důchod nejen uznali, ale dostal i zpětně doplatek v řádu desítek tisíc korun,“ dodává Preuss.

I zdánlivě malá nesrovnalost v evidenci může mít velký dopad. Proto se vyplatí mít podklady v pořádku a v případě pochybností vše konzultovat s odborníkem. Ten pomůže zkontrolovat výpočty, připravit potřebné dokumenty a když je třeba, zastoupit i v jednání s úřady.

