Co musí obsahovat příprava na založení s.r.o.? Vymyslete název a stanovte si jasný plán

6. srpna 2024 Komerční sdělení

Nejrozšířenější formou obchodní společnosti v Česku je společnost s ručením omezeným, což není nijak překvapivé. Proces založení s.r.o. je snadný a zvládne to úplně každý. Co vše byste měli udělat předtím, než se do podnikání vrhnete?