Na začátku byla zvědavost. Dnes společnost Eighty8 expanduje napříč Evropou

Klíčové bylo zvládnout těžké začátky

I když dnes společnost Eighty8 dosahuje jednoho úspěchu za druhým, začátky nebyly jednoduché. V době, kdy Patrik projekt rozjížděl, ještě nebyly výrobky z konopí v Česku tolik oblíbené, takže bylo potřeba představit je běžným lidem a začít bořit hojně rozšířené předsudky. První měsíce se tak nesly ve znamení nikdy nekončící práce. „Bylo to tehdy pro nás těžké období, jelikož jsem musel práci dělit mezi stávající podnikání, které nás v tu dobu živilo, a zároveň maximum zbylého času věnovat nově vznikajícímu Eighty8,“ vzpomíná Patrik. Jednou z největších překážek, se kterou se společnost musela popasovat, byl výběr dodavatelů. Mnoho z nich totiž nedokázalo splnit Patrikovy vysoké nároky na kvalitu.

První úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat

Jakmile se podařilo překonat počáteční překážky, první úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat. Společnost Eighty8 navázala spolupráci s ostatními e-shopy, se speciálkami na CBD a HHC produktdy v Česku a s malými podnikateli, například s majiteli čajoven. V rámci těchto partnerství začala prodávat produkty také na B2B úrovni. Další velký zlom přišel ve chvíli, kdy se do té doby „rodinný tým“ rozšířil o současného obchodního ředitele Jana Glose. Krátce po tom se počet lidí, kteří se na chodu firmy podílejí, zvýšil bezmála na 50. Mnoho z nich však na projektu pracuje externě. Eighty8 úzce spolupracuje například s marketingovou agenturou WOXO, s několika grafiky a outsourcuje také některé výrobní procesy.

Spolupráce s retailem posunula podnikání na jiný level

Se spolehlivým týmem v zádech se společnost mohla začít připravovat na další velký krok, kterým byl vstup na retailový trh. „S první spoluprací s retailem jsme začali před rokem a půl a dnes je možné zakoupit naše výrobky na cca 1000 prodejních místech v rámci České a Slovenské republiky,“ popisuje Jan Glos. Produkty Eighty8 tak najdete například v síti Traficon, Relay, Insportline nebo Travel free. „Toto nás odrazilo do jiného levelu podnikání, než jsme si vůbec na začátku dokázali představit,“ doplňuje Patrik. A jak se Eighty8 podařilo v retailu prosadit? „Nebude to překvapivé, ale docílili jsme toho tvrdou prací, vytrvalostí, úsilím a svědomitou přípravou na vstup do retailového prostředí. Myslím si, že právě výše zmíněné v kombinaci s vírou v to, co děláme, a s dobře vymyšlenou strategií je způsob, jak dosáhnout cíle,“ vysvětluje Jan.

„Našim dalším cílem je stát se evropskou značkou“

Pilná práce se nakonec společnosti Eighty8 doopravdy vyplatila. Když přišlo zdražení cen energií a dopady konfliktu na Ukrajině, měli Patrik s Janem o růst firmy trochu obavy. Ukázalo se, že zbytečně. Díky krokům, které podnikli v minulosti, je nyní značka Eighty8 jako rozjetý vlak – meziročně vyrostla o 400 % a tento rok opět očekává extrémní zvyšování tržeb. Hlavním důvodem je především probíhající expanze do Evropy. O úspěchu Patrik nepochybuje: „Každý den máme spoustu poptávek ze zahraničí a cítíme zájem o brand Eighty8 ve všech koutech EU.“ Už teď se jim skvěle daří třeba ve slunném Řecku, kde jsou velmi oblíbená nová vaporizační pera s HHC. Zkrátka však nepřijdou ani čeští zákazníci. Mimo nové produkty má značka Eighty8 i další velké plány: „V tomto roce bychom chtěli být více mezi lidmi, potkávat se s našimi zákazníky. Třeba na zajímavých hudebních, sportovních a jiných kulturních akcích.“

