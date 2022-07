Rozvod: Co dělat se společným bydlením?

Vztek, pocit křivdy i strach o budoucnost. Rozvod bývá zatěžkávací zkouškou pro každého a nese s sebou nejen spoustu nepříjemných emocí, ale taky rozhodnutí. Jak rozdělit majetek? A co bude s nemovitostí, která patří oběma manželům? Poradíme vám, na co se připravit a co nezanedbat.

Když (ne)máte předmanželskou smlouvu

Majetkové záležitosti můžete vyřešit ještě před svatbou a nastavit si tak do budoucna vlastní pravidla. S tím vám pomůže předmanželská smlouva, pomocí které si určíte, co bude patřit do společného majetku a co bude vlastnit každý z manželů zvlášť.

V případě rozvodu vám pak díky předmanželské smlouvě ubyde spousta starostí, protože se s partnerem či partnerkou nebudete muset domlouvat, kdo si co ponechá. Pokud však předmanželskou smlouvu nemáte, vzniká vám v den svatby tzv. společné jmění manželů.

Co je společné jmění manželů?

Společné jmění manželů (SMJ) platí ode dne uzavření manželství a patří do něj vše, co jako manželé získáte. Tedy majetek, vydělané peníze, ale i dluhy. Zatímco věci, které jste vlastnili i před svatbou, jsou stále jen „vaše“, cokoliv po ní už vlastníte zároveň se svým partnerem nebo partnerkou. Výjimkami, které se do SJM nepočítají, jsou pak především osobní věci, dary nebo dědictví.

Rozvod po dobrém i po zlém

Pokud se s manželem či manželkou rozhodnete rozvést, je nutné, abyste svůj společný majetek nějakým způsobem rozdělili. V tomto ohledu máte dvě cesty: sepsat dohodu o vypořádání majetku nebo nechat rozhodnout soud.

První způsob je vždy snazší a rychlejší. Dohodu sepíšete písemně, dáte si jasné podmínky a nezdržují vás žádná soudní jednání. Zároveň ušetříte peníze, které byste museli zaplatit za služby právníků. V druhém případě, kdy se s partnerem či partnerkou domluvit nedokážete, můžete požádat soud, ať váš společný majetek vypořádá za vás. Celá záležitost pak trvá půl roku, rok i déle.

Jak dlouho na vypořádání majetku máte?

Ať už se rozhodnete pro dohodu, nebo soud, podle občanského zákoníku máte na majetkové vypořádání maximálně 3 roky od rozvodu. Pokud se vám do té doby nepodaří situaci vyřešit, připadne majetek automaticky tomu, kdo ho výlučně využívá. Z majetku, který využíváte oba, se pak stane podílové vlastnictví.

Co s nemovitostí?

Pokud s partnerem či partnerkou vlastníte nemovitost a chcete během rozvodu najít kompromis, máte několik možností. Nemovitost můžete:

převést do podílového vlastnictví,

nechat ji jednomu a toho druhého vyplatit,

celou prodat a rozdělit si peníze.

Změnu vlastnictví nemovitosti pak akorát musíte nechat zapsat na katastru nemovitostí. To provedete tak, že podáte návrh na vklad v papírové podobě či elektronicky pomocí speciální aplikace.

Poslední zmíněné řešení, tedy prodej nemovitosti, bývá většinou to nejjednodušší a pro obě strany nejvýhodnější. Z peněz, které prodejem získáte, totiž můžete například splatit hypotéku a každý si najít vlastní bydlení. Majetkové vypořádání se tak nebude nepříjemně táhnout a vy budete moct začít s novým životem co nejdřív. Zároveň existují firmy, které se na výkup nemovitostí zaměřují a které za vás vyřídí potřebnou administrativu.

