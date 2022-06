Jak si nastavit dlouhodobé investiční portfolio?

Od počátku svého produktivního věku musíte myslet na důchod

Dvacetiletým zaměstnancům možná přijde důchodový věk na hony vzdálený. Po „chudých“ studentských letech má většina lidí chuť si užívat a první vydělané peníze kompletně utrácí – vlastní bydlení, první pořádné auto, založení rodiny, drahá elektronika apod.

Na to všechno samozřejmě má každý plné právo. Přesto by se měl každý z nás držet pravidla, že utrácet lze jen tolik, kolik člověk vydělá. Za výjimku z pravidla lze považovat pouze investici do vlastního bydlení. V žádném případě by půjčkami neměly být financovány nákupy dovolených nebo zmíněné elektroniky. Na pováženou je i úvěr na nový automobil, jehož hodnota ihned po koupi drasticky klesne.

Pokud dokážete tento fakt přijmout a na konci každého měsíce odložit určitou částku (i kdyby v prvních letech šlo jen o 1000 Kč měsíčně), jste na nejlepší cestě k finanční nezávislosti a důstojnému důchodu.

Dnešní pracující totiž musí počítat s tím, že důchod přijde pozdě a bude nízký. A proto musí mít našetřené vlastní peníze, které spotřebují právě až v důchodovém věku.

Základní životní rezervu můžete držet na spořicím účtu

Téměř žádné peníze byste neměli držet v hotovosti nebo na běžném účtu. Jakékoli přebytky ukládejte alespoň na spořicí účet. Ten totiž vaše finance úročí a banka tak každý měsíc připíše na vaše konto drobnou částku.

Nemusí jít o žádnou závratnou sumu. Na spořicím účtu udržujte prostředky ve výši tří až šesti měsíčních výdajů. K této částce můžete rychle sáhnout v případě nenadále životní situace, jako jsou ztráta zaměstnání, porucha automobilu nebo spotřebiče či nečekané zdravotní komplikace. Žádná z těchto situací vás díky finanční rezervě nedostane z ekonomického hlediska do potíží.

Většinu přebytečných financí byste poté měli investovat do dluhopisů, akcií, komodit nebo třeba do nemovitostí. Zkrátka do aktiv, u kterých lze očekávat, že dlouhodobě porostou na hodnotě nebo z nich bude plynout výnos z dividend či nájmů. Díky tomu budou vaše peníze pracovat za vás a váš důchodový obnos poroste o to rychleji.

Začínáte investovat? Zkuste kryptoměny

Další část svých úspor můžete investovat do vysoce výnosných aktiv. Pokud ale s investováním teprve začínáte, zajímavou cestou mohou být kryptoměny. Jednou z možností, kde obchodovat kryptoměny kde obchodovat kryptoměny, je česká kryptoměnová burza Coinmate.

Ve světě kryptoměn si totiž s poměrně malými částkami můžete vyzkoušet to, co by vás ve velkém světě finančních trhů na poplatcích stálo veliké peníze. Navíc kryptoměny díky své volatilitě nabízejí potenciál rychlého zhodnocení (ale i znehodnocení) o desítky procent. Vyzkoušíte si tak v praxi svou odolnost vůči riziku a osahat si můžete i inteligentní pokyny.

V každém případě platí, že do kryptoměn patří jen několik procent vašeho majetku. A musíte být takzvaně připraveni o tyto finance přijít. Jinými slovy, ztráta investované částky by pro vás neměla znamenat finanční problémy.

Komerční sdělení