Jak na chudobu?

Když se člověku nedaří vydělávat dost na to, aby s tím zvládnul zaplatit alespoň to nejdůležitější, co ke svému život nezbytně potřebuje, má problém. A to hodně velký problém. Protože jsou věci, bez nichž se absolutně nedá žít, a naprostá většina z nich se bez řádného zaplacení nesežene.

Chtělo by to někde sehnat dost finančních prostředků na to, aby se podobné problémy v případě, že už k nim došlo, nějak napravily. Jenže způsobů, jak to zařídit, je relativně málo. Lze si vlastně jenom vydělat něco navíc, zaplatit deficit úsporami nebo si někde scházející finance půjčit. A první dvě z těchto možností u mnoha lidí nepřicházejí v úvahu. A ta třetí… Ta vlastně nejednou také ne.

Vezměte si, jak to dopadne, když někdo, kdo má vážné finanční problémy a potřebuje půjčit na živobytí, přijde do banky. Nic nezíská a jenom přijde o čas, náladu a iluze, případně ztratí nervy. A to není ono vytoužené řešení.

A tak se musí hledat nějaká jiná cesta. A jako správná volba se často ukáže nějaká ta americká nebankovní hypotéka. Je to totiž právě nebankovní společnost, která u žadatelů akceptuje i nízké příjmy, i ubohá daňová přiznání, i současné splácení jiných půjček nebo dejme tomu záznamy v registrech dlužníků či exekuce. Hlavní je tu totiž to, aby měl žadatel v budoucnu z čeho splácet a aby se zaručil za takové splácení, a to tím, že dá do zástavy vlastní nemovitost.

Jestliže tak uchazeč učiní, jsou tu pro něho pomyslné dveře otevřené a vyhoví se mu. Může si zažádat vyplněním formuláře na webu nebankovní společnosti nebankovní společnosti a posláním fotografií oné nemovitosti k posouzení, a když je vše rychle schváleno, zbývá už jenom dojednat přesné podmínky půjčky a podepsat smlouvu. A rázem má dotyčný až sedmdesát procent odhadní ceny oné nemovitosti, jež tato neúčelová hypotéka umožňuje použít na cokoliv.

A proto jsou americké hypotéky pro leckoho nad zlato.

