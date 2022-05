Plánujete služební cestu do zahraničí? Nezapomeňte si přibalit i cestovní pojištění

Cestování do zahraničí je v dnešní době běžnou záležitostí. Za hranice se navíc vydáváme jak soukromě, tak služebně. Oba typy zahraničních cest ale vyžadují trochu jinou přípravu, do které samozřejmě patří sjednání cestovního pojištění.

Řada lidí si však tento rozdíl neuvědomuje a vyráží do ciziny s nevhodným pojištěním. Ve větších firmách nebo tam, kde jsou zahraniční cesty běžné, je systém pojištění většinou nastavený dobře a zaměstnanec se na něj může spolehnout. Ne vždy tomu tak ale je a rozhodně se vyplatí vědět, co by takové cestovní pojištění pro služební cesty mělo zahrnovat.

V čem se liší služební a soukromá cesta do zahraničí

Rozdílů mezi služební a soukromou cestou do ciziny je celá řada. Tím nejvýznamnějším je samozřejmě náplň cesty – zatímco při té soukromé budete nejčastěji obdivovat památky, koupat se v moři nebo chodit po horách, na služební cestě se budete věnovat úplně jiným činnostem.

Tomu by mělo odpovídat i pojištění do zahraničí, které musí konkrétní náplň služební cesty odrážet. Pracovníka na „služebce“ nemusí nikdo pojišťovat proti úrazu při paraglidingu, zato se ale vyplatí pojistit se na odpovědnost za škody, které by mohl pracovník způsobit při návštěvě v provozu partnerské firmy.

Speciální pozornost je potřeba věnovat i vybavení, které si sebou pracovník na zahraniční služební cestu vezme. Často jde o velice drahé zařízení jako měřicí přístroje apod. Jejich poškození či ztrátu by klasické cestovní pojištění samozřejmě nemohlo pokrýt. Z výše uvedeného pak plyne důležitá věc: služebních cest může být nespočet různých typů a náplň každé z nich se poměrně dost liší. Ideální proto je, pokud je pojištění služební cesty do zahraničí sjednané na míru, přesně podle potřeb konkrétní cesty.

Pojištění služební cesty na míru

Mnohé pojišťovny dnes nabízí flexibilní pojištění na cesty pojištění na cesty určené právě pro pracovní pobyty v zahraničí. Kromě standardního krytí léčebných výloh, nonstop asistenční služby nebo pojištění osobních i firemních věcí a zavazadel lze smlouvu „vyladit“ různými připojištěními. Mezi ně lze zařadit například vyslání náhradního pracovníka, pojištění svěřené hotovosti a samozřejmě i již zmíněnou škodu způsobenou firemním partnerům nebo škodu na svěřeném vybavení.

Specifické pracovní cesty

Jako aktivita, která nemá s pracovními cestami nic společného, byl s nadsázkou zmíněn paragliding. Ani to ale nemusí být pravda. Pracovní cesta totiž může vést i do vysoce rizikových oblastí, někdy dokonce do oblastí, kde zuří válečné konflikty nebo zahrnovat netradiční a rizikové aktivity.

V případech jako je cesta humanitárních pracovníků do válečné zóny se vždy pojištění řeší s pojišťovnou individuálně, přesně podle konkrétního případu. Podobné je to i s nejrůznějšími teambuildingovými akcemi, které nezřídka zahrnují i sportovní aktivity – a občas i adrenalinové. I v takovém případě je potřeba, aby společnost uzavřela s pojišťovnou smlouvu, která bude odpovídat dané situaci.

Bez pojištění ani ránu

Je tedy patrné, že cestovní pojištění je nezbytnou součástí kterékoliv služební cesty, stejně jako té soukromé. Každý zaměstnanec by si měl pohlídat, aby mu firma zajistila na pracovní cestě do zahraničí vhodné pojištění, díky němuž je chráněný proti maximu potenciálních problémů.

Pro firmu je nejjednodušší a většinou i cenově nejvýhodnější uzavřít s pojišťovnou rámcovou smlouvu, která bude pokrývat cesty všech zaměstnanců. U takovéto hromadné smlouvy je navíc většinou rychlejší i řešení případného plnění ve chvíli, kdy se ten či onen problém objeví.

Komerční sdělení