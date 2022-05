Pojištění domácnosti: Jak je definován rozsah?

10. května 2022 Komerční sdělení

Pojištění stavby, pojištění nemovitosti, pojištění domácnosti. Co do nich ale přesně spadá? Pojďte se přehledně podívat na to, pro jaká rizika vás ochrání právě pojištění domácnosti, a které produkty na trhu stojí za bližší prozkoumání.