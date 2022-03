Kdo kupuje kryptoměny?

Atraktivita kryptoměn v širší populaci

První údaj se týká rozšířenosti kryptoměn obecně. Přes 8 % Francouzů si alespoň jednou nějakou koupilo. To se na první pohled může zdát méně, než bychom čekali. Avšak pouze 6,7 % Francouzů si někdy pořídilo akcie. Takové srovnání vychází pro kryptoměny velmi pozitivně, protože první bitcoin spatřil světlo světa teprve 3. ledna 2009, zatímco burzy vznikaly již v 18. století. Možnost masově investovat do akcií je v západním světě rozšířená minimálně 120 let. Další výhoda, která mluví ve prospěch kryptoměn, je skutečnost, že i nadále lákají nové uživatele a investory. Podle stejné studie se odhaduje, že na konci tohoto roku by mělo být ve francouzské populaci již přes 12 % těch, kteří si kryptoměnu koupí. Kryptoměny se těší obecnému zájmu. Klíč k úspěchu tkví právě v orientaci na jinou cílovou skupinu, než jsou například investoři do akcií nebo cenných kovů.

Lidová obliba kryptoměn

Velký rozdíl mezi akcionáři a vlastníky kryptoměn je ve výši příjmů. Akcie se člověk rozhodne kupovat, až když si zajistí vlastní bydlení a dosáhne na určitý životní standard. Mezi fyzickými osobami jsou tudíž investory především příslušníci vyšší třídy. To neplatí pro kryptoinvestory. 38 % z nich má roční příjmy pod 18000 eur, protože tito lidé často ještě studují. Velký podíl nízkopříjmových investorů do kryptoměn nemusí být handicap, právě naopak. Znamená to, že tento způsob investice okouzlil mladou generaci. Je v ní velký potenciál, protože až tito mladí dorazí na trh práce, budou svoje úspory směřovat právě do tohoto aktiva. Navíc velká část bydlí ve velkých městech, kde jsou příjmy obyvatel větší než na venkově.

Jaká kryptoměna je nejpopulárnější

V tomto ohledu studie nepřinesla žádné překvapení. Nejoblíbenější kryptoměnou je Bitcoin, na který připadá 49 %. Druhé místo náleží taktéž nepřekvapivě ethereu, které tvoří 29 %. Dále však dochází k překvapení. Třetí nejvíce vlastněnou kryptoměnou je bitcoin cash. Ten vznikl v důsledku roztržky mezi vlivnými představiteli kryptokomunity, kteří kritizovali klasický bitcoin kvůli jeho problematické škálovatelnosti. Bitcoin cash se někdy označuje jako „ten pravý bitcoin“, protože lépe odpovídá požadavku na decentralizaci kryptoměn. Jeho technická specifika ale ještě nevysvětlují popularitu u uživatelů. Vysvětlení je prozaické. Má podobné jméno jako bitcoin a navíc je levnější. Zde se však naplno projevuje velká slabina kryptoinvestorů, jíž je nedostatečná znalost celé problematiky. Kromě toho není jisté, zda masové rozšíření kryptoměn povede k větší znalosti principů, na kterých jsou postaveny.

