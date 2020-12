Jak zjistit exekuci

14. prosince 2020 Komerční sdělení

Myslíte si, že máte své finance pod kontrolou? V mnoha případech se ukázalo, že to tak být nemusí. Stačí ztratit občanský průkaz, dostatečně včas to nenahlásit na policii a může být problém. Někdy je to zapomenutá faktura za telefon nebo nezaplacení pokuty za jízdy „načerno“. A z malých částek se mohou stát částky i desetitisícové. O své vlastní exekuci budete samozřejmě informováni, ovšem až když už je částka vysoká.