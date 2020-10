Olej na vlasy dodá vašemu účesu lesk a zářivou krásu

Jedním z nejlepších prostředků vlasové péče jsou oleje na vlasy. Dnes vám prozradíme, jaké existují a jak je správně používat.

Účinky vlasových olejů:

Tento typ vlasové kosmetiky zajišťuje intenzivní výživu vlasů díky vysokému obsahu vitamínů A a E, mastných kyselin a minerálních solí.

Oleje chrání vlasy před negativními vnějšími vlivy – vysokou teplotou, ultrafialovým zářením či chladem.

Působí jako kondicionér. Po jeho použití budou vlasy hladké, lesklé, pružné a silné.

Produkt je k dispozici v několika provedeních:

Jednosložkový – obsahuje pouze jeden druh oleje.

Ve směsi s jinými vlasovými oleji, včetně éterických olejů a bylinných extraktů (červený pepř, měsíček atd.).

Jako komplexní péče, která vlasy nezatěžuje a neslepuje.

Jak a kdy používat olej na vlasy?

Před mytím vlasů jako zábaly

Pokud chcete vlasům poskytnout intenzivní obnovu, regeneraci a výživu, aplikujte olej do suchých vlasů ještě před mytím. Olej trochu zahřejte a vmasírujete do kořínků vlasu. Masáž zlepší krevní oběh ve vlasové pokožce. Naneste olej také po celé délce vlasů a zabalte je do ručníku. Olej nechte působit 20-60 minut (dá se i do druhého dne). Poté vlasy důkladně umyjte šamponem.

Několik kapek oleje můžete přidat do vašeho oblíbeného šamponu, kondicionéru nebo masky.

Jako bezoplachová péče

Vlasový olej můžete použít i jako bezoplachovou péči. Naneste rovnoměrně několik kapek oleje (stačí dvakrát zapumpovat) na střední délku vlasů vysušených ručníkem a na jejich konečky. V tomto případě olej vlasy vyživí a usnadní jejich úpravu. Nenanášejte olej na kořínky, vlasy by brzy vypadaly.

Nejpopulárnější přírodní oleje a jejich účinky na vlasy:

Olivový olej uzavírá vlasové šupiny, zvyšuje lesk a usnadňuje česání. Vynikající prostředek pro zlepšení vzhledu dlouhých vlasů.

Arganový olej chrání před UV zářením, obnovuje strukturu vlasů, zabraňuje stárnutí vlasů a intenzivně hydratuje pokožku hlavy.

Mandlový olej usnadňuje česání, dodává vlasům luxusní lesk a pružnost. Díky obsahu velkého množství vitamínů a minerálů vyživuje a posiluje strukturu vlasů.

Kokosový olej dělá vlasy hladké, snižuje jejich křehkost a lámavost, dodává vlasům přirozený lesk či zdravý a upravený vzhled.

Jojobový olej dodá suchých vlasům vlhkost, lesk a hladkost. Má regenerační a vyživující vlastnosti.

foto: PR

Komerční sdělení