Jak zahájit investování na Forex online?

Mezinárodní trh s měnovými páry Forex to je místo, na kterém lze rychle vydělat, prostřednictvím investování do zvolených měnových párů. Nemůžete však začít investovat, pokud nemáte účet v makléřském domu nebo makléřské kanceláři, tedy vlastně u brokera, který je prostředníkem v transakcích tohoto druhu.

Pro pohodlí klientů zpřístupňují brokeři různé transakční platformy umožňující mimo jiné vést na trhu Forex investice v online režimu a nejen to. Tyto platformy umožňují přístup k analytickým přístrojům, usnadňujícím rozhodnutí ve věcech krátkých a dlouhých pozic na trhu Forex a při volbě měnových párů, do kterých stojí za to v určitou dobu investovat.

První kroky na trhu Forex

Především, než začneme investovat na trhu Forex online, měli bychom získat o něm informace a pochopit, čím se na něm vlastně obchoduje. Nejčastěji je Forex považován pouze za trh obchodující měnami, ale ve skutečnosti dává širší investiční možnosti, především pro zkušené tradery.

Na začátku však investorovi postačí základní znalosti týkající se trhu Forex a měnových párů. Jejich rozdělení na měny Majors a exotické, skutečnost, že nejsnadněji se investuje do hlavních měnových párů a to, jak rozeznávat trendy na Forex online, přináší první, rozvážná investiční rozhodnutí. Není nic horšího, než spontánní přijímání rozhodnutí, bez předchozí analýzy dat plynoucích ze světových hospodářství, dokonce bez analýzy historických cen měnových párů. Pouze v málo případech se takové jednání jeví účinné a přináší traderovi reálné zisky. Je pro ně typické tak vysoké riziko ztráty části nebo celku použitých finančních prostředků, že je nejlepší by bylo vůbec je nezkoušet, ledaže na účtu Forex demo.

Jedná se o demonstrační účet, který se může stát propustkou do světa reálného investování na Forexu. Má obdobné funkcionality jako skutečný účet, ale trader v něm obchoduje virtuálními finančními prostředky. Tento testovací účet, demo, demonstrační i tréninkové, které bez rizika ztráty peněz učí základům investování na Forexu přes internet.

Co po demo-účtu?

Když už shromáždíme první, velmi cenné zkušenosti v oblasti trhu Forex, s využitím brokerských platforem a demonstračních účtů, budeme moci přijmout rozhodnutí, jestli chceme tímto způsobem investovat své úspory, anebo zda mezinárodní měnový trh přece jenom není nic pro nás. Nic nás to nestojí a žádný broker by nás neměl nutit k otevření skutečného účtu a složení zajišťujícího depozita.

Pokud uznáme, že Forex online je trh, který nám vytváří široké možnosti investování, můžeme přejít na volbu nabídka určité kanceláře nebo makléřského domu, prostřednictvím kterého budeme předkládat pokyny nákupu nebo prodeje cizích měn – nebo přijímat dlouhé nebo krátké pozice na Forexu.

Volba transakční platformy

Velmi důležitou etapou při zahájení investování na trhu Forex je volba zkušeného, brokera s dobrou reputaci, zpřístupňujícího svým klientům pohodlnou transakční platformu.

Velmi důležitou etapou při zahájení investování na trhu Forex je volba zkušeného, brokera s dobrou reputaci, zpřístupňujícího svým klientům pohodlnou transakční platformu.

Platforma xStation 5 je platforma prohlížeče, nevyžadující instalaci na diska Vašeho počítače a Meta Trader 4 vyžaduje nainstalování, ale za to umožňuje investice s použitím všech účtů u brokera XTB Online Trading.

