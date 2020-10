AirBank představila novinku – krátkodobé financování menších nákupů

Pokrýt nečekané výdaje? Nově to půjde i u Airbank

Krátkodobé půjčky na nákupy, které chceme udělat ještě před výplatou, byly dlouhodobě doménou nebankovních společností. Banky nabízejí podobné možnosti formou kontokorentu, kde však hned nabíhá úročení, nebo kreditní kartou s bezúročným obdobím okolo 50 dní. AirBank se rozhodla nabídnout od každého trošku a zkombinovat výhody zmíněných variant do jedné služby, která je navíc na při splnění podmínek zdarma.

Půjčíme vám až 50 000 Kč na tři měsíce s 0% úrokem

Přesně takto zní nejnovější nabídka AirBank, na kterou chce banka nalákat jak stávající, tak i nové klienty. Služba funguje v telefonu v mobilní aplikaci My Air, díky níž lze nakupovat okamžitě bez toho, abyste před každou platbou museli nechat cokoliv schvalovat.

Na předschváleném limitu totiž můžete získat od pěti do padesáti tisíc korun, které lze utrácet postupně nebo i najednou. Ve srovnání s nebankovní první půjčkou zdarma první půjčkou zdarma jde o výrazně pohodlnější službu s vyšším rozsahem nabízené částky, potíž však může být v požadavku na lepší bonitu klienta.

První krok do nového odvětví

„Pro nás je to první krok do odvětví bankovnictví, ve kterém jsme doposud nebyli. Chceme tím změnit způsob, jak vyřešit nečekané výdaje. Naše vize je taková, že si klienti při potřebě nákupu nějakého zboží bez použití vlastních peněz jednoduše a okamžitě zajistí potřebnou částku ve svém mobilu a rovnou ho jím zaplatí. Chceme vyzkoušet, jestli by lidi měli o takový pohodlný nákup zájem,“ uvedl podle serveru Mediaguru.cz ředitel marketingu a nových služeb společnosti Jakub Petřina.

Platit můžete mobilem i kartou

Pokud se pro rezervu na nákupy rozhodnete, můžete využít jak možnost platit mobilem, a to jak v Google Pay, tak v Apple Pay, v podstatě okamžitě po dokončení registrace v mobilní aplikaci, tak později plastovou kartou.

Musíte si však založit běžný účet u AirBank, ale i to zvládnete v mobilní aplikaci. Běžný účet je veden dle slov banky zdarma. A zda tomu tak opravdu je, se můžete přesvědčit v našem článku, kde vysvětlujeme mimo jiné i to, že vedení účtu zdarma není vždy opravdu zdarma.

Vše je v aplikaci

Vraťme se ale k procesu získání padesáti tisíc na tři měsíce zdarma. Jak banka píše na svých stránkách: „Přes aplikaci My Air zvládnete otevření účtu se žádostí o kontokorent a získáním karty při jednom.“ Kontokorent s bezúročným obdobím na tři měsíce si můžete zapnout až do 31. 12. 2020. Zda bude nabídka pokračovat i později, se banka zatím nezmiňuje.

Aplikace vygeneruje virtuální platební kartu, která je ihned platná. Během několika dní pak přijde domů i karta fyzická, abyste s ní mohli platit, když zrovna nebudete používat mobil. Jen je nutné myslet na to, že na splacení máte tři měsíce, aby půjčka zůstala zdarma.

Co když nestihnete splatit včas?

Jako všude jinde, i tady je altruismus banky omezen, konkrétně na tři měsíce. Po tu dobu zůstává půjčka zdarma a splatit lze kdykoliv během celého bezúročného období, a to jak jednorázově, tak postupně, v několika splátkách podle toho, jak vám bude chodit výplata nebo třeba důchod.

Jakmile však bezúročné období překročíte, naúčtuje vám banka poměrně vysoké úroky. Ty odpovídají sazbám na kontokorentních účtech, jaké inkasují i ostatní banky, zde konkrétně 18,9 procenta za rok (p.a.). Úroky naběhnou i tehdy, když část půjčky splatíte, ale část zůstane nedoplacená, úročit se samozřejmě bude jen nesplacená část.

Na závěr dodejme, že na rozdíl od kontokorentních účtů u jiných bank, kde se dluh úročí okamžitě, tady nemusíte první tři měsíce platit nic, ani pokud máte na celou dobu vypůjčeno celých 50 000 korun (formou zaplacení nákupu/nákupů). AirBank i my jsme přesvědčeni, že si tato nabídka najde spoustu klientů, zejména teď před Vánocemi.

