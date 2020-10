Hypotéku si můžete vzít i na družstevní byt

Hlavním důvodem, proč roste zájem o družstevní byty, je fakt, že jsou až o 30 % levnější než byty v osobním vlastnictví. Na poptávku začaly už reagovat i developerské společnosti a stále častěji zahajují výstavbu tohoto typu bydlení. Peníze na družstevní byt můžete získat hned dvěma způsoby.

Hypotéka není problém

Hodně lidí se domnívá, že na družstevní byt si nemůže vzít hypotéku, tato domněnka pochází nejspíš ze skutečnosti, že nekupujete nemovitost, ale pouze podíl v bytovém družstvu. Nemůžete tedy za hypotéku ručit novým bytem. Můžete však ručit jinou nemovitostí (bytem, domem nebo chatou či chalupou rodičů, nebo nemovitostí někoho z rodiny).

Některá bytová družstva plánují postupně byty převádět do osobního vlastnictví členů. Pokud je to váš případ a dostanete od družstva písemný příslib převodu bytu do osobního vlastnictví do dvou let, můžete si vzít tzv. předhypoteční úvěr. Ve chvíli, kdy bude byt váš, můžete na byt zřídit zástavní právo ve prospěch banky. Tím momentem se z předhypotečního úvěru stane klasická hypotéka s nižšími úroky.

Předhypoteční úvěr slouží pouze na krátké období a lze ho využít právě k financování koupě družstevního bytu nebo v případě, že stávající majitel nechce převést právo na žadatele o hypotéku před převodem peněz. Zřizuje se v kombinaci s navazující hypotékou a není potřeba za něj ručit další nemovitostí.

Použít ho můžete také ke koupi nemovitosti od města, obce či státu, převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví, koupi nemovitosti v dražbě, koupi nemovitosti v insolvenci, na stavební úpravy a rekonstrukce nemovitosti, koupi pozemku od obce a výstavbu s převodem pozemku do vašeho vlastnictví po kolaudaci a refinancování překlenovacích úvěrů jiných bank.

Úvěr ze stavebního spoření

Druhou variantou, jak snadno přijít k penězům na družstevní byt je úvěr ze stavebního spoření. Když se rozhodnete pro pořízení bytu mimo centrum města, je možné, že vám bude stačit menší částka a právě v těchto případech je na místě promyslet tento způsob financování.

Hodně lidí se mylně domnívá, že k žádosti o úvěr ze stavebního spoření je potřeba mít stavební spoření založené. Tyto dva produkty spolu však nesouvisí, takže ho nemusíte ze svých úvah vylučovat ani v případě, že stavební spoření nemáte.

Je však potřeba počítat s určitými omezeními, která vás s hypotékou nečekají. Musíte počítat s vyšším úrokem a kratší maximální délkou splácení. Výhodou však je fakt, že nemusíte ručit žádnou nemovitostí.

O úvěr ze stavebního spoření je potřeba žádat u stavebních spořitelen. U některých spořitelen můžete získat vám až 3,5 mil. Kč s úrokovou sazbou 4,35 % p. a. bez zajištění nemovitostí. Můžete si tak pořídit družstevní byt od právnické nebo fyzické osoby, novostavbu i starší byt.

Až tedy budete zvažovat koupi nového bydlení, zahrňte do svých úvah i družstevní bydlení, které by pro vás mohlo být snadnější variantou, jak si pořídit vlastní byt.

Komerční sdělení