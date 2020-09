Které stavební spoření je nejvýhodnější?

Stavební spoření je stále velmi populární produkt. Nejenom, že díky němu dokážete své peníze zhodnocovat a také spořit, ale navíc vám pomůže i s financováním bydlení nebo rekonstrukcí. Mnoho lidí ale řeší, jak ho vybrat, aby získali co nejvýhodnější podmínky a, samozřejmě, nejlepší úrok.

Úroková sazba u spoření není lákavá, dívejte se na výnos

Mnozí se jako první při výběru stavebního spoření zaměří na co nejvyšší úrokovou sazbu. To ale nemusí být nejlepší postup. Dnes jsou úrokové sazby u stavebka nejčastěji někde kolem 1 %, to není nijak lákavé. Aby to pro vás bylo výhodné, musíte se dívat i na roční výnos. Se státním příspěvkem maximálně ve výši 2000 Kč ročně to už může být mnohem zajímavější číslo. Raiffeisen stavební spořitelna nabízí stavební spoření s výnosem až 3,7 % ročně.

Úspory na bydlení nebo na cokoliv

Peníze z úvěru ze stavebního spoření lze použít jen na financování bydlení – koupi, stavbu nebo rekonstrukci nemovitosti. Ale po uplynutí vázací doby minimálně 6 let můžete peníze ze spoření použít na cokoliv.

Čerpání úvěru ze stavebního spoření

Stavební spoření jsou oblíbená i z důvodu výhodnějšího úvěru, který můžete získat. Musíte ale splnit podmínky jako je naspoření určité části z cílové částky, nebo spoření alespoň po dobu 2 let. Velkou výhodou je, že když budete čerpat úvěr ze stavebního spoření, už se nebude posuzovat vaše bonita, tedy žádné dokladování příjmů či daňového přiznání. Stavební spořitelna už ví, jakou máte platební morálku.

Poplatky za vedení spoření

Při výběru stavebního spoření se dívejte i na to, jaká výše poplatku je v něm zahrnuta a za co.. Nejčastěji je to poplatek za uzavření nebo sjednání nebo také za vedení. I když to není nijak vysoká částka, ročně se poplatek za vedení pohybuje kolem 300 350 Kč, i tak si jeho výši porovnejte mezi jednotlivými spořitelnami. Některé nabízejí stavebko zcela bez poplatků.

