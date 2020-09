Refinancování není žádná věda. Jak refinancovat hypotéku v 7 krocích?

Aby, hypotéka nebyla nevyzpytatelným dluhem, má klient právo si úrokovou sazbu zafixovat na určité období. Co to znamená? Po dobu 5, 8 nebo i 10 let jsou podmínky hypotéky neměnné. Tři měsíce před koncem fixace je proto nutné se zajímat, co bude dál. Většina bank své klienty zavčasu kontaktuje s novou nabídkou, klient pak má dvě možnosti.

Podmínky přijme a pokračuje dál ve splácení.

Rozhodne se pro refinancování hypotéky.

Proč refinancovat hypotéku?

Pokud klient neakceptuje nové podmínky, má možnost jít o dům dál a využít refinancování hypotéky 2020 u konkurence. Znamená to, že současná hypotéka je splacena hypotékou od jiného poskytovatele. Klient tak nadále splácí úvěr na bydlení, avšak u jiné banky. K refinancování mohou vést různé důvody:

nižší úroková sazba,

nová výše měsíční splátky,

jednodušší administrativa,

minimum poplatků,

doba splácení.

Jak zjistit, že se vám refinancování vyplatí?

Převedení hypotéky ke konkurenci ale rozhodně není pro každého, k tomuto kroku je dobré přistoupit jen tehdy, víte-li, že se skutečně vyplatí. Pomoci vám k tomu může úvěrová kalkulačka a především hypoteční specialista, zohlednit jen nižší úrok totiž nestačí, zapotřebí je posoudit jednotlivé nabídky včetně všech možných nákladů, jako jsou například:

odhad nemovitosti,

cena za poskytnutí úvěru,

náklady související s Katastrem nemovitosti.

Samotné refinancování je sice obvykle zdarma, ale jen za vklad a výmaz zástavního práva zaplatíte 4000Kč poplatek.

Váháte-li stále nad tím, zda jít do refinancování či nikoliv, využijte výpočet hypotéky online, zjistíte tak, zda konkurenční nabídka banky je pro vás výhodnější či nikoliv.

Převést úvěr na bydlení k jinému poskytovateli můžete v průběhu splácení nejen jednou, ale i dvakrát, třikrát nebo čtyřikrát. Pokud nežádáte o navýšení půjčené sumy, pak vás ani nečeká žádné složité vyřizování, obvykle stačí vyplnit žádost, se kterou vám pomůže hypoteční specialista.

Jak refinancovat hypotéku v 7 krocích?

Zažádejte svou banku o nové podmínky pro splácení hypotéky. Zjistěte si, co je dostupné aktuálně na hypotečním trhu. Oslovte konkurenční banky. Porovnejte si nabídky stávajícího bankovního domu s těmi novými. Zvažte, zda se vyplatí splácet původní hypotéku nebo ji refinancovat. Zažádejte o refinancování. Ověřte si, že splacení staré hypotéky proběhlo v pořádku.

Uvažujete-li i vy o refinancování hypotéky, začněte se o této možnosti zajímat zavčasu, a to nejpozději tři měsíce před skočením doby fixace. Jen tak zvládnete vyjednat ty nejlepší podmínky.

