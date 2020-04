Fitness tipy pro chvíle, když jste zavřeni doma

Skutečně celý svět se v těchto týdnech a měsících potýká s velkým problémem jménem COVID-19. Právě kvůli tomuto viru zůstali mnozí z nás v podstatě uvězněni ve svých domácnostech, co přináší různé potíže. Trávit čas můžete například na stránkách, které vám nabízejí sázkové kanceláře v ČR sázkové kanceláře v ČR, no pokud jste například zvyklí pravidelně cvičit, současná situace pro vás může znamenat určité potíže.

Proto jsme se rozhodli vám v tomto článku nabídnout několik rad, jakým způsobem lze udržovat své tělo v pohybu i během období, jako je právě toto.

Vytvořte si rutinu

Tuto radu dnes možná slýcháte poměrně často, no je to právě proto, že je možná tou nejlepší, jakou můžete dostat. Co přesně si pod vytvořením rutiny lze představit? Týká se to nejen samotného cvičení, no v podstatě celého vašeho fungování v rámci stavu, jaký právě prožíváme. Je tedy potřebné, abyste si určili denní harmonogram, který budete v rámci možností dodržovat. Měli byste si tedy zadat i přesný čas, kdy budete vyvíjet fyzickou aktivitu. Pokud se dlouhodobě nacházíte doma a omezili jste veškeré aktivity mimo domova, které pro vás nejsou nevyhnutné, máte tendenci zpohodlnět a sport a fyzická aktivita jsou jednou z prvních věcí, které přestanete dělat. Právě proto je potřebné, abyste si určili pokud možno přesný čas, kdy se budete věnovat cvičení.

Vytvořte si vhodné prostředí

Kromě přesného času, kdy budete cvičit, je také velmi potřebné vytvořit si i vyhovující prostředí. Pokud se tedy rozhodnete, že si doma zacvičíte, měli byste tomu přizpůsobit místnost nebo prostor, ve kterém tuto aktivitu plánujete vykonávat. V první řadě se musíte v daném prostoru cítit dobře a nemůže vám brát chuť do cvičení. Proto se snažte cvičit v místnosti, ve které se cítíte co nejlépe. Samozřejmě je potřeba brát v potaz i to, jakou fyzickou aktivitu plánujete provádět. Je jasné, že na cvičení jógy budete potřebovat mnohem menší prostor jako třeba na tabatu, zumbu či něco jiného. Je proto potřebné přizpůsobit své prostory tomu, co plánujete dělat, nebo naopak.

Spojte se

Pokud vám není umožněno cvičit venku nebo v posilovně, je potřeba dbát na to, abyste si dokázali zachovat chuť do cvičení. Kromě výše zmíněných rad by k tomu mohlo přispět i to, že si z takového cvičení vytvoříte skupinovou záležitost, nebo dokonce i soutěž. Domluvte se se svými přáteli, kteří se také chtějí hýbat, a vytvořte si skupinu. Můžete například cvičit přes videohovor a navzájem se kontrolovat a povzbuzovat. Také můžete zkusit vytvořit si z cvičení soutěž. Pro mnohé z nás je právě soutěživost tím pravým motorem, který nás dokáže přimět k těm nejlepším sportovním výkonům. Dejte si například cíl, kolik hodin týdně musíte odcvičit, nebo si určete, jaký progres musíte v dané sportovní disciplíně za dané časové období zaznamenat.

Pohyb je důležitý

Právě v těchto dnech, kdy jsme všichni zavřeni ve svých domácnostech, je potřebné si uvědomit, jak je pohyb důležitý. Nejen naše tělo, ale zejména i náš mozek pohyb nutně potřebuje a pokud se budeme pravidelně hýbat, i když jen doma nebo třeba na svém dvorku, uděláme pro svou psychickou a fyzickou pohodu hodně.

Komerční sdělení