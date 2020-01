Přehled akcií v roce 2019 – podívejte se, které tituly si vedly nejlépe!

Obchodní válka USA a Číny společně s přicházející ekonomickou recesí měly sice na akcie chvílemi negativní vliv, ale naštěstí vše pomohla srovnat expanzivní měnová politika centrálních bank, které snižováním úrokových sazeb dokázaly udržet trh v růstu.

Celkově jsme se dočkali úspěšného roku. Nejlépe se vedlo technologickým firmám. Pojďte se nyní společně s námi podívat na vybrané tituly akcií a podívat se na to, jak si tyto firmy vedly v konkrétních číslech.

Jak si vedly konkrétní tituly?

Nelze začít žádnou jinou firmou, nežli Applem. Akcie Apple za uplynulý rok dokázaly poměrně stabilně bez větších výkyvů vyrůst o solidních 89 %.

foto: PR Obrázek 1: Graf vývoje ceny akcií Apple (Zdroj: RoboMarkets.cz)

Rozhodně se ale nedá říct, že by se dařilo jen Applu. Hezkého zhodnocení se podařilo dosáhnout i akciím Microsoftu (konkrétně 54 %) či akciím finančních institucí Visa a JP Morgan, které obě vzrostly o 43 %. Akcie firmy Facebook si připsaly hezkých 38 % a Google 25 %.

Data pro výpočet růstu jsou brána z 1.1.2019 a 31.12.2019. U některých z akcií je to však patrně nevýhodná chvíle a posunutí srovnání o pouhý měsíc nebo několik dokáže změnit výsledný růst i o desítky procent.

Kupříkladu akcie Tesla, světoznámého výrobce elektromobilů si polepšily o 54 %. Avšak mnohem zajímavější je srovnávat 25.5. 2019 (dno) a konec roku. Tímto bychom došli k růstu o 80 %!

foto: PR Obrázek 2: Graf vývoje ceny akcií Tesly (Zdroj: RoboMarkets.cz)

Příklad konkrétní investice

Napadlo vás při čtení minulých řádků, kolik na takových růstech vydělávají akcioví investoři? Pojďme se společně podívat na jeden konkrétní příklad investice.

U brokera můžete nakupovat s finanční pákou, která vám umožňuje násobit vaše obchodní výsledky. Může to být páka např. 1:5, tedy že za cenu jedné akcie nakoupíte hned 5 ks. Na zbývající 4 vám dá broker s tím, že mu to splatíte při jejich prodeji. To je běžná a zcela jednoduchá praxe, kterou při obchodování online můžete využit.

To vám umožňuje mnohonásobně zvýšit potenciál investovaných prostředků. Mějte se ale na pozoru, neboť obdobně bude následující propočet vypadat i v případě ztráty (kterou rovněž znásobí).

Uvažujme o tom, že byste začátkem roku nakoupili 10 akcií firmy Tesla (za cca 317 dolarů za kus, investovali byste tedy zhruba 80000 Kč). Díky pákovému efektu 1:5 byste se stejným obnosem nakoupili ne 10, ale rovnou 50 akcií. Jaký by byl výsledný zisk?

Jestliže byste těchto 50 akcií prodali ke konci roku (za 431 dolarů kus), utržili byste bezmála půl miliónu korun. Možná to zní neuvěřitelně, ale váš zisk by opravdu byl po odečtení daní a poplatků zhruba 350000 Kč.

A kde tyto akcie obchodovat?

Pár rad závěrem:

Ujasněte si časový horizont investování. Chcete akcie koupit a prodat při prvním větším nárustu jejich ceny? Chcete akcie držet až do konce života a pouze inkasovat dividendy? Nesázejte všechny své peníze na jednoho koně – diverzifikujte. Koupí více akciových titulů rozprostíráte riziko. Kdyby jedna ze společností krachovala, nemělo by smazat celou vaši investici. Investujte jen tolik, kolik si můžete dovolit – vezměte v úvahu všechny relevantní závazky. Akcie mohou během několika dní spadnout na ceně i o desítky procent. Neměli byste na penězích, které máte v akciích, být závislí. Co je doma, to se počítá – nespoléhejte se na zisky, které ještě nemáte. Dokud akcie neprodáte, “vydělané” peníze nejsou vaše. Stanovte si jasné cíle a očekávání od investování. Nebudete pak dělat nerozvážná emoční rozhodnutí. Své investice kontrolujte maximálně jednou za několik dní – nenechte se rozhodit krátkodobým výkyvem

Více o tom, jak investovat do akcií, se dočtete v tomto článku.

Komerční sdělení