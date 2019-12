Pojišťovny jsou kvůli povinnému ručení ve ztrátě – čeká nás zdražování?

Pro řidiče je to velmi výhodné, protože škody v některých případech dosahují až statisíců korun a bez povinného ručení by je museli hradit z vlastní kapsy. Na opačné straně smlouvy už však takovou spokojenost nevidíme.

Záporná čísla v řádech miliard

Pojišťovny si už několik let stěžují na to, že jim poskytování povinného ručení každoročně přináší velké finanční ztráty. Pojistné, které společnosti vyberou od majitelů vozidel, totiž na pokrytí způsobených škod dlouhodobě nestačí. Výsledky analýzy provededé Českou kanceláří pojistitelů ve spolupráci s Českou asociací pojišťoven ukazují, že segment osobních aut je zhruba dvanáct procent v mínusu.

Řidiči osobních automobilů pojišťovnám v loňském roce zaplatili 15,8 miliard korun, nicméně škody, které musely pojišťovny uhradit, se vyšplhaly až na 17,65 miliardy korun. Ve sféře nákladních automobilů je však situace ještě mnohem horší. V jejich případě náklady přesahují celkovou cenu pojistného o neuvěřitelných třicet procent , což je v porovnání s osobními automobily skoro dvojnásobek.

Velké rozdíly mezi vybraným pojistným a náklady na likvidaci škod však nesouvisí pouze s nízkou cenou pojistného a vysokým počtem nehod. Na vině jsou také stoupající ceny náhradních dílů a práce , k nimž v posledních dvou letech přibyly další dvě cifry. Podobným tempem roste i cena zdravotní péče, což má na náklady související s vyplácením povinného ručení taktéž neblahý vliv.

Proč ceny ještě nestouply?

I přes velké, dlouholeté ztráty jsme se ale žádného velkého zdražování zatím nedočkali. Proč? Důvodem je především silná konkurence na pojišťovnickém trhu. Když si zkusíte vytvořit porovnání nabídek povinného ručení pro vaše auto, zjistíte, že nabídek je opravdu mnoho a ceny mohou být dost variabilní. A vzhledem k tomu, že Češi u většiny zboží slyší především na nízké ceny, není divu, že pojišťovny mají obavy ze ztráty své klientely.

Koho se změny dotknou nejvíce?

Celá situace by se však měla změnit v příštím roce, a to zejména pro nejvíce rizikové řidiče, kteří pro pojišťovnu znamenají ty největší ztráty. Na základě čeho pojišťovny řidiče vyhodnotí jako rizikového? Faktorů je samozřejmě více, hlavním ukazatelem je ale především to, kolik má na kontě dopravních nehod. Podle toho se řidičům počítají takzvané malusy – negativní body, které poukazují na zvýšené riziko pohybu tohoto řidiče na vozovce , a tak u něj přirozeně zvyšují cenu povinného ručení.

Za bezproblémovou jízdu naopak můžete dostat bonusy. Díky nim cena povinného ručení naopak klesá, jelikož jste ukázali, že vaše účast v provozu není pro ostatní řidiče tak riskantní, a tak je menší pravděpodobnost, že po své pojišťovně budete požadovat náhradu jakýchkoli škod. Jako bonus se počítá také věk řidiče a doba držení řidičského oprávnění. Čím více zkušeností totiž máte, tím větší je pravděpodobnost, že se dopravní nehodě vyhnete.

