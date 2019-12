Jak si co nejdéle udržet výhodnou úrokovou sazbu hypotéky?

Nízké úrokové sazby motivují Čechy investovat do vlastního bydlení. Na klesajících úrokových sazbách profitují nejen zájemci o novou hypotéku, ale také lidé, kterým se blíží konec fixace hypotéky a uvažují o refinancování. Přečtěte si, jak si zajistit výhodnou úrokovou sazbu hypotéky.

Výše úrokové sazby je pro Čechy nejdůležitějším údajem při výběru nové či refinancování stávající hypotéky. Z historických dat vývoje úrokových sazeb vyplývá, že v období levných hypoték si lidé mnohem ochotněji půjčují na nákup , výstavbu či rekonstrukci vlastní nemovitosti. Podle statistiky České národní banky (ČNB) si Češi sjednali nejvíce hypoték v roce 2016, kdy byla průměrná úroková sazba u nově sjednaných hypoték 2,01 %. „Přestože banky stále nabízí výhodné úrokové sazby, počet nově sjednaných hypoték mírně klesá. Ceny nemovitostí za poslední tři roky výrazně rostly a zájemci o hypotéku musí navíc splnit přísnější podmínky," vyjmenovává hlavní důvody ochlazování zájmu o hypotéky Lukáš Komínek, analytik hyponamiru.cz.

Úrokové sazby hypoték jsou stále velmi nízké

Úrokové sazby hypoték mohou v čase růst i klesat. Pokud by bankovní rada Česká národní banky přistoupila k razantnímu zvýšení základní úrokové sazby v ekonomice, hypotéky jistě podraží. I když se sazby mezi lety 2016 a 2019 zvyšovaly celkem osmkrát, úrokové sazby hypoték to zatím příliš neovlivnilo. „V průběhu roku 2019 banky úrokové sazby hypoték dokonce snižovaly, aby přilákaly nové zájemce o hypotéku nebo refinancování. Kromě výhodné sazby poskytují banky i další výhody. Zdarma je například odhad nemovitosti či sjednání a vedení úvěrového účtu," dodává Lukáš Komínek.

TIP: Nabídky hypoték jednotlivých bank na trhu si můžete jednoduše porovnat online. Pomocí hypoteční kalkulačky hyponamiru.cz zjistíte, která hypotéka bude pro vás ta nejvýhodnější.

Jak získat výhodnou úrokovou sazbu

Při sjednávání nové nebo refinancování stávající hypotéky si můžete vybrat dobu fixace. Po tuto dobu vám banka nemůže změnit úrokovou sazbu ani výši měsíční splátky hypotéky. Fixace hypotéky může být například jeden rok, 3, 5, 7, 10 nebo i 15 let. „V období velmi nízkých úrokových sazeb se vyplatí hypotéku zafixovat na co nejdelší dobu. Pokud jsou naopak úrokové sazby vysoko a očekáváte jejich pokles, bývá výhodnější kratší doba fixace . V současné době mírně roste počet hypoték s fixací na 7 a více let," uvádí Lukáš Komínek.

Delší doba fixace hypotéky má své výhody i nevýhody

Delší doba fixace hypotéky přináší do rodinného rozpočtu větší stabilitu. Pokud se rozhodnete například pro desetiletou fixaci, dlouhou dobu dopředu víte, kolik peněz vám každý měsíc odejde z bankovního účtu na splátku hypotéky. Můžete si také dopředu naplánovat, jak naložíte s penězi, které vám zůstanou po odeslání splátky hypotéky. S delší dobou fixace navíc ušetříte čas, který si vyžádá vyjednávání o nové úrokové sazby na konci doby fixace. Nevýhodou delší doby fixace je, že při výrazném poklesu úrokových sazeb hypoték nemáte příliš mnoho možností stávající úvěr rychle refinancovat a snížit si výši měsíční splátky.

