Proč investovat do fyzického zlata?

Velmi populární byly donedávna investice do nemovitostí, ale tuzemský realitní trh poznal v posledních měsících svůj strop a není tak zajímavý, jako právě nákup fyzického zlata.

Popularita investice do zlata po delší době opět přesáhla hranice profesionálních investorů a širší veřejnost znovuobjevila zlato jako stabilní komoditu , do které může uložit hotovost, která jinak podléhá inflaci a ztrácí na hodnotě. Právě nárůst ceny zlata a příznivé prognózy dalšího vývoje rozhýbaly doposud váhající investory.

Výhody oproti jiným komoditám

Mimo běžně využívané "papírové" aktiva, jako jsou měny, akcie a dluhopisy, se v poslední době stále větší pozornost investorů obrací k materiální složce aktiv, kterou tvoří obchodovatelné komodity a výše zmíněné reality.

Mnohé z komodit jsou však nedílnou součástí hospodářského cyklu, na mysli máme především průmyslové kovy, zemědělské komodity a ropu. Všechny tyto komodity s sebou nesou zvýšené riziko, protože jejich cenu výrazně ovlivňuje zmenšení poptávky (způsobené například změnou technologického postupu při výrobě) nebo naopak zvýšení nabídky (rozšíření osetých ploch, zprovoznění nového dolu…). Zlato je v tomto ohledu stabilnější a objem těžby je lépe monitorovatelný, tudíž i předvídatelnější.

Zlato favorizuje i fakt, že se v průmyslu využívá jen omezeně, z celkové poptávky po zlatě tvoří tato složka pouze 10%. Ostatní obchodovatelné komodity mají velkou nevýhodu i z hlediska nákladů, které jsou spojené se skladováním, zemědělské komodity mají často krátkou životnost a to jsou proměnné, ve kterých se investoři z řad neodborné veřejnosti jen těžko orientují.

Až budete zvažovat, jakým způsobem naložit s našetřenou hotovostí, vězte, že nákup fyzického zlata je v současné době velmi zajímavou a přesto bezpečnou příležitostí.

foto: PR

Naděje na další růst ceny zlata

Švýcarská banka UBS zlepšila v srpnu svou prognózu týkající se ceny zlata. Očekává u tohoto cenného kovu vzestup až na hranici 1650 USD. Podle jejich předpokladu to však nebude tak rychlý vzestup, jako během posledních měsíců. Dosažení této hodnoty očekávají v následujících dvanácti měsících. Jako u většiny prognóz tohoto typu vycházela UBS především ze zpomalení hospodářského růstu a ze signálů, které svědčí o dalším nuceném uvolňování měnové politiky ze strany centrálních bank.

Nicholas Johnson ze společnosti Pimco zastává téměř totožný postoj a stejně tak banka Citigroup, byť ke zdůvodnění používají jinou argumentaci. Co je však pro fyzickou osobu, která zvažuje nákup investičního zlata, důležité? Je to neuvadající důvěra řady institucí a profesionálních investorů. Nesmíme zapomenout ani na velkoobjemové nákupy ze strany světových velmocí.

Je téměř nepředstavitelné, že by ekonomiky Ruska a Číny nechaly zlato výrazně poklesnout na ceně, aniž by se nepokusily takový vývoj zvrátit.

Od obchodní války po Brexit

Obchodní válka mezi Čínou a USA podle všeho napomohla zlatu překonat hranici 1555 USD za trojskou unci. Je to jeden z ostře sledovaných faktorů, společně s vývojem vztahů mezi USA a Ruskou federací. Stačilo, aby Peking oznámil zavedení dodatečného cla ve výši 5 a 10% na zboží dovážené z USA, a následná odveta amerického prezidenta obsahovala další uvalená cla na čínské zboží od října 2019. Každý další krok v této obchodní válce nahrává navýšení ceny zlata, nehledě na neklidnou situaci v oblasti obchodu mezi USA a EU, která se dost možná v blízké době dočká eskalace.

Nezapomínejme ani na "blížící se" Brexit, který je velmi nejistým podnikem z jakéhokoliv úhlu pohledu.

Investice malých hráčů

Všemi očekávaný zvýšený zájem fyzických osob o investiční zlato se dostavil prakticky celosvětově. Ve statistikách investorů do zlata za rok 2018 vyčnívají jednotlivé fyzické osoby velmi výrazně, protože dokázaly nakoupit zlato za více než 1000 tun. A to už je velmi slušný objem. Pokud vám připadá investice do zlata zajímavá, navštivte náš web, kde můžete zlato nakoupit i se zárukou garantované ceny zpětného odkupu.

foto: PR

Komerční sdělení