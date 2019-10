Velkoobchodní tržiště má ambicí být evropskou Alibabou

Investiční fond Lighthouse Ventures a skupina LEVERAGE, ve které figuruje i zakladatel Aukra Václav Liška, investují do startupu Nulisec. Ten má v Evropě ambici zkopírovat úspěch asijského tržiště Alibaba.

Prostřednictvím platformy Nulisec se letos zobchoduje zboží v hodnotě přibližně 40 milionů Kč. V příštím roce má firma v plánu tento obrat zčtyřnásobit na 160 milionů Kč. Potenciál pro rozvoj je podle investorů i zakladatelů společnosti ale ještě větší. Investice obou skupin do Nulisecu se pohybuje v řádech stovek tisíc eur.

„Věříme v ambice zakladatelů Nulisecu a sdílíme jejich vizi digitalizovat a spojit roztříštěný trh evropských výrobců a dodavatelů, proto jsme se rozhodli do firmy investovat; říká Michal Zálešák, Managing Partner v Lighthouse Ventures. „Kromě investice se Nulisec také zapojí do našeho akceleračního programu, který je určen pro začínající společnosti a poskytuje mentoring na míru; dodal Zálešák.

Tuzemský startup Nulisec má aktuálně desítky klientů z řad výrobců,distributorů a maloobchodů. Na velkoobchodním tržišti mohou zájemci už nyní najít potraviny, produkty pro dům a zahradu, módní doplňky nebo elektroniku. Tržiště sdružuje na jednom místě výrobce, velkoobchody, distributory a maloobchody a vytváří efektivní tržní prostředí pro vzájemný obchod. Pro dodavatele to znamená nový kanál pro prodej jejich zboží. Pro odběratele pak efektivní a jednoduchý nákup a přístup k novému sortimentu, mnohdy přímo od výrobce.

„Vidíme velký prostor ke zlepšení v tom, jak může vztah mezi dodavateli a odběrateli vypadat. Nulisec je platformou, která je oba dostává na jedno místo, zjednodušuje jim práci, přibližuje zákazníky a rozšiřuje sortiment. To, co nás hlavně přesvědčilo, jsou ambice a nadšení týmu tento projekt budovat; řekl Matěj Boruta, Managing Partner z LEVERAGE. Právě jeho skupina má přitom s budováním online tržišť značné zkušenosti. Václav Liška založil Aukro a vedl cenové srovnávače, jako je Heureka v Česku nebo Ceneo v Polsku. Tým LEVERAGE byl také jedním z prvních investorů do projektů Liftago. Investoři tak chtějí urychlit vývoj platformy Nulisec, mimo jiné směrem k evropským výrobcům a klientům.

„Zkušenosti našich investorů s budováním velkých technologických firem budou v této klíčové fázi naší společnosti nesmírně cenné. Přinášejí nám nejen know-how, ale také neocenitelné kontakty, které nám mohou přinést mnoho nových možností a příležitostí; uvedl Tu Pham, CEO a zakladatel Nulisec. „My v Nulisecu máme ambice vybudovat společnost na světové úrovni a věříme, že s těmito investory máme reálnou šanci; dodal Pham.

