Cena fotovoltaických panelů se snižuje, účinnost naopak zvyšuje

O tom, zda je dobré fotovoltaickými panely osazovat celá pole, která by se dala využít pro pěstování plodin, by se dalo diskutovat. Na střechách rodinných domů a firem však mají své opodstatnění. Majitelům sníží náklady na energie, navíc jsou ekologickou náhradou nevhodných fosilních paliv.

zdroj: pixabay.com

I vy jste si možná všimli, že fotovoltaické panely se objevují na čím dál více střechách. Odborníci předpokládají jejich rozvoj i v budoucích letech. Předpovídají, že zájem bude nejen o systémy pro ohřev vody, ale také o hybridní solární elektrárny.

Na území ČR jsou dobré podmínky

Česká republika má vhodnou polohu pro využití solární energie. Každoročně zde na zem dopadne asi 950 až 1340 kWh sluneční energie na metr čtvereční. Každý energetický poradce vám prozradí, že míra slunečního svitu se samozřejmě liší podle ročního období, ale také dle konkrétní polohy. Nejvhodnější podmínky pro využívání solární energie jsou na jižní Moravě, nejhorší v severních Čechách.

Hodně důležitý je také správný náklon kolektorů a panelů. Měly by být orientovány na jih, jihozápad či jihovýchod a mít sklon kolem 35 °. V praxi je pro zájemce limitující především světová strana, sklon se dá vyřešit. Panely je možné nainstalovat na podstavce, které patřičné sklonění zajistí.

Tip: Jak vám může solární energie pomoci s úsporami ve vaší domácnosti? Nechejte si poradit od odborníka! Kontaktujte energetického poradce E.ON, který vám navrhne solární systém na míru, a navíc vám pomůže se získáním dotace ve výši až 170 000 Kč. Zeptejte se zdarma prostřednictvím tohoto formuláře.

Můžete se stát dokonce úplně nezávislými na distribuční síti

Solární energie může posloužit k ohřívání vody, může ale také kompletně nahradit energii odebíranou z distribuční sítě. Pak se mluví o tzv. ostrovní solární elektrárně či ostrovní instalaci. Doma je v takovém případě třeba nainstalovat i akumulátory, které uchovávají energii a dodávají ji, když zrovna nesvítí.

To, co byste chtěli, se ovšem nemusí slučovat s tím, co je ve vašich podmínkách možné. Proto je určitě dobré sejít se s poradcem, který s vámi situaci probere. Pro začátek si můžete prostudovat web E.ON Rádce, kde objevíte spoustu praktických tipů nejen ohledně solární energie, ale o energiích obecně. Zjistíte, jak ušetřit, poradí vám s dotacemi, zateplením domu nebo volbou vhodného vytápění.

Zajímá vás, jak ušetřit za energie? Potřebujete poradit se zateplením domu, dotacemi nebo třeba s volbou vhodného vytápění? Na webu E.ON Rádce najdete mnoho praktických tipů a triků pro úspory elektřiny a plynu v domácnosti a můžete si zde snadno domluvit osobní, telefonickou či emailovou konzultaci s energetickým poradcem.

25. dubna 2019 12:40:47