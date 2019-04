Jak ušetřit výběrem správné půjčky?

Při porovnávání ceny úvěru je třeba brát ohled nejen na úroky, ale i na poplatky. Věděli jste, že přes internet si můžete půjčku vyřídit i v běžné bance a nemusíte být ani její klientem? Nebo to, že pokud pracujete na trvalý pracovní poměr, můžete požádat o úvěr i bez dokládání příjmu? Půjčky se za poslední roky opravdu velmi změnily. Možnosti, jaké má dnes průměrný žadatel o úvěr, jsou opravdu velmi široké. Při správném výběru dokonce můžete ušetřit nemalé peníze.

zdroj: DF

Jak vybrat půjčku

Mnoho lidí si však stále neví rady, jak vybrat půjčku, tak aby to bylo pro ně výhodné. Proplácejí na úrocích nebo poplatcích zbytečně mnoho a často je na vině jejich vlastní pohodlnost. Případně obyčejná neznalost prostředí. Následujících několik rad je proto určených každému, kdo si chce v brzké době vzít úvěr a chce vědět, jak si vybrat nejvýhodnější půjčku.

1. Zapomeňte na osobní návštěvy

Máme přece internet a vše se dá vyřídit z pohodlí domova. Pokud si myslíte, že nejlepší a nejvýhodnější půjčku získáte pouze tehdy, pokud půjdete osobně do banky nebo nebankovní společnosti, pak na to zapomeňte. Určitě ne. Tyto časy jsou už dávno pryč a dnes dokonce platí nejednou zcela opačné pravidlo.

Pokud si chcete půjčit, stačí vám k tomu jen internetové připojení. Téměř všechny nebankovní společnosti u nás už umožňují požádat o úvěr z pohodlí domova a totéž platí stále více i o bankách. Nemusíte přitom být ani jejich klientem a můžete si sjednat online a rychlou půjčku.

2. Ne vždy jsou banky nejlevnější

Často může překvapit i nebankovní poskytovatel půjček. Ano, největší šanci na získání nejlepší nabídky máte právě v bance. V tomto případě ani tak nezáleží na tom, zda jde o "velkou" banku s množstvím poboček, nebo o "internetovou" banku.

Někdy vás však může pozitivně překvapit i některá nebankovní společnost. Často mají nebankovní společnosti i různé akce ve stylu "první půjčka zdarma", vrácení úroků, půjčka bez registru apod.



3. Nedívejte pouze na úrok

Myslíte si, že čím menší úrok, tím výhodnější půjčka? Pozor, neplatí to vždy! Ano, úrok určuje do značné míry výhodnost nebo nevýhodnost úvěru, ale nejen tohoto parametru byste si měli všímat.

Stejnou pozornost věnujte poplatkům spojeným s úvěrem, zejména poplatku za vyřízení nebo schválení úvěru. Všímejte si také různých pojištění. Velmi důležité je sledovat hodnotu RPSN, což je roční procentní sazba nákladů. Toto číslo ukáže výhodnost či nevýhodnost půjčky mnohem přesněji než úroková sazba.

4. Vyberte si správný typ úvěru

Nic vám neprodraží úvěr tak, jako výběr nesprávného typu. Jak to myslíme? Jednoduše. Pokud si chcete půjčit například na koupi auta, nejpravděpodobněji si půjčíte nejlevnější právě úvěr speciálně určený na koupi auta.

Totéž platí o úvěrech na rekonstrukci bydlení, případně o refinančních úvěrech. Není to sice něco, co by nutně platilo vždy, ale výjimky potvrzují pravidlo. Určitě si tedy nepůjčujte například přes kontokorentní úvěr nebo kreditní kartu, které mají úrok i 20 % p.a. na něco, na co si můžete půjčit například spotřební úvěr s třetinovým úročením.

12. dubna 2019 11:11:54