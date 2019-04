Životko, spoření na důchod i hypotéka vám ušetři na dani z příjmu. Víte, jak na to?

Letos je nutné daňové přiznání doručit na finanční úřad nejpozději 1. dubna. Víte ale, že některé finanční produkty vám mohou snížit základ daně a následně i výslednou daň? Rozhodně tak při vyplňování daňového přiznání nezapomínejte na daňové odpočty. Pojďme se podívat, co vše lze odečíst?

zdroj: pixabay.com

Daň z příjmu fyzických osob činí 15 % ze základu daně, který získáte odečtením výdajů od příjmů. O konečné výši základu daně ale ještě rozhodují daňové odpočty. Co se finančních produktů týká, jedná se například:

- o životní pojištění,

- o doplňkové penzijní spoření,

- o penzijní připojištění,

- o úroky z hypoték,

- o úroky ze stavebního spoření.

Za každých odečtených 1 000 Kč pak ušetříte na výsledné dani 150 Kč. Vždy je ale zapotřebí mít nějaký dokument, který potvrzuje, že na daňový odpočet máte skutečně nárok. Potřebné doklady získáte například ve vaší bance, v pojišťovně nebo v penzijní společnosti.

Kdy lze odečíst z daně úroky z úvěru na bydlení?

Za zaplacené úroky z hypotéky či z úvěru ze stavebního spoření si můžete od základu daně odečíst až 300 000 Kč. Jestliže jste spláceli půjčku jen po určitou část roku, pak platí, že za každý měsíc máte nárok až na 25 000 Kč.

Pozor, částka, kterou lze odečíst, ale závisí na zaplacených úrocích, nikoliv na celkových zaplacených splátkách. Dále nestačí jen splácet hypotéku, zapotřebí je být účasten také v úvěrové smlouvě jako dlužník, popřípadě spoludlužník.

V neposlední řadě je nutné nemovitost vlastnit, popřípadě spoluvlastnit, a v pořizované nemovitosti trvale bydlet nebo ji poskytnout osobě blízké. Rozhodně tak nelze odečíst z daní úroky z úvěru, kterým financujete chatu, investiční byt nebo nebytový prostor. Co se pozemku týká, je nezbytné na něm do čtyř let od podpisu smlouvy zahájit výstavbu, a to alespoň takzvaně papírově.

Jak vám může na dani ušetřit životní pojištění a penzijní spoření?

K úsporám vám dopomůže i životní pojištění, díky kterému si lze odečíst od základu daně až 24 000 Kč. Tato suma vám sníží daň až o 3 600 Kč. Avšak ani u životka se to neobejde bez podmínek. Ve smlouvě musí být ujednána výplata pojistného nejdříve po 5 letech od sjednání a zároveň nejdříve v měsíci, kdy klient dosáhne 60. narozenin. V průběhu let navíc nesmí být umožněn výběr peněz.

Stejně jako u životního pojištění také u penzijního připojištění nebo doplňkového penzijní spoření lze využít odečet v maximální výši 24 000 Kč. Zapotřebí je ale za rok naspořit na účet 36 000 Kč, díky tomu opět lze na dani ušetřit až 3 600 Kč. Pozor, do vkladů se počítají pouze peníze, které jste vložili vy sami, nezapočítává se do nich příspěvek zaměstnavatele.

10. dubna 2019 7:56:30