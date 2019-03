Získejte peníze od nebankovní společnosti

To, že k získání úvěru potřebujete stabilní a dostatečně vysoký příjem, je již minulostí. V dnešní době nebankovních půjček může získat hypotéku klidně i nezaměstnaný. Užijte si proto všechny benefity hypotéky bez dokládání příjmu i vy.

zdroj: DF

Určitě jste již slyšeli o fenoménu, který představují nebankovní společnosti. Ty totiž suverénně nabízí velmi výhodné finanční produkty, které jsou pro žadatele o půjčku mnohdy zajímavější než samotné bankovní produkty. Proč? Důvodů je mnoho. Pojďte se seznámit s nejzajímavějšími benefity americké nebankovní hypotéky.

Hlavní benefity americké hypotéky

- Doba splatnosti až třicet let, podle toho, jak si to sami nastavíte

- Bez dokládání vašich příjmů a příjmů zbývajících členů vaší rodiny

- Tolerování menších zápisů v registru dlužníků

- Možnost si vše zařídit z pohodlí domova bez potřeby kamkoliv chodit

- Šance předčasně splatit svou pohledávku bez jakýchkoliv poplatků

- Zajímavý úrok, díky kterému pro vás bude půjčka výhodná

- Peníze v plné výši na účtu do pár desítek hodin po podání žádosti

Vaše příjmy nebudou hrát roli

Dost možná vás překvapilo, že není potřeba dokládat příjmy. Opravdu je tomu tak, hypotéka bez doložení příjmu tyto formality nikterak nevyžaduje. Toho využijí zejména ti, kteří jsou aktuálně na nemocenské či na mateřské dovolené, či dokonce nezaměstnaní. Využijí to ale jednoduše i ti, kteří nemají dostatečně vysoký plat. Pokud se tedy chcete obejít těmto nepříjemným formalitám, tak je hypotéka bez příjmu tou nejpříjemnější a nejrychlejší volbou.

Nahlížení do registru se už bát nemusíte

Jestliže jste měli v minulosti pár dluhů nebo jiných nepříjemných finančních potíží, určitě se bojíte, že po nahlédnutí do registru jste zcela bez šance. V bance by tomu tak opravdu bylo. Jestliže máte zápis, je vhodnější navštívit nebankovní společnost. Jak jsme již avizovali, ta do registrů nahlížet nebude, tudíž budete mít šanci získat lukrativní úvěr se zajímavou úrokovou sazbou i přes svou nemilou finanční minulost. Vždy se dá najít cesta, nebankovní společnosti jsou toho přímým důkazem.

21. března 2019 16:58:33