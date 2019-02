Poskytování půjček má jasná pravidla. Jaká to jsou?

Prostřednictvím půjček se dnes mnoho z nás snaží získat finanční záplatu, díky které lze uspokojit své nahodilé i dlouhodobé potřeby. Nedostatek peněz na koupi auta, vybavení domácnosti, různé opravy a nebo renovace skutečně řeší velké procento obyvatel a právě pomocí půjček se snaží tyto věci efektivně vyřešit. Jenže problém nastává ve chvíli, kdy se rozhodnete zabrousit na finanční trh a zjistíte, že si ve změti kvalitních i nekvalitních nabídek sami jednoduše nedokážete vybrat.

zdroj: pixabay.com

V takových chvílích byste jistě ocenili nějakou pomocnou ruku, která vás světem půjček dokáže provést a zároveň i poradit. Nezoufejte, takové možnosti dnes skutečně jsou, je nevíte, kde je hledat.

S jakými půjčkami se vlastně můžete setkat?

bankovní půjčky

nebankovní půjčky

Tohle jsou dvě základní skupiny, mezi kterými se budete muset rozhodovat. Bankovní půjčky mají oproti svým konkurentům velice bohatou historii. Vyřizování těchto půjček trvá zpravidla déle, protože banky musejí pečlivě posoudit každého zájemce, jestli je skutečně vhodné mu peníze půjčit. Hledí se zejména na vaši úvěrovou historii nebo výši pravidelných příjmů. Můžete ovšem počítat s daleko nižšími úroky, které jsou pro mnoho lidí klíčové. Nikdo přece nechce přeplatit zbytečně vysoké částky, nebo snad ano?

Druhá skupina se může pyšnit zejména tím, že můžete dosáhnout nebankovní půjčky ihned. Nečeká vás žádné zdlouhavé vyřizování žádostí a daleko dříve se tak dostanete k řešení problému, kvůli kterému si peníze půjčujete. Kritéria schvalování jsou také výrazně benevolentnější. Pokud vás tedy v bance odmítli, nemusíte zoufat. Existuje ještě další možnost, jak se ke kýženému cíli dostanete snáz.

Široké rozpětí služeb nebankovních společností

Nebankovní společnosti vynikají nad svými konkurenty zejména širokou nabídkou služeb. Do ní patří například:

mikropůjčky

spotřebitelské půjčky

americké půjčky

Zejména mikropůjčky se v poslední době stávají obrovským hitem, který využívá veliké procento populace. Rychlé půjčky nižších hodnot se využívají především ve chvílích, kdy člověku chybí ještě několik dní do výplaty, ale potřebuje jen pár tisíc, aby provedl platby v termínu. Proto si u nebankovní společnosti zažádá o půjčku třeba 5 000 Kč, která velice rychle dorazí na jeho účet a on s ní může začít manipulovat. Následně peníze s úderem výplatního dne zase vrátí, s drobným úrokem.

Kromě mikropůjček se ale samozřejmě dají využít půjčky větších rozměrů. Závisí na konkrétních potřebách jednotlivých žadatelů.

Kde sehnat informace o všech nabízených půjčkách?

Na to, abyste získali potřebné informace, které vám následně pomohou při konečném rozhodování nemusíte ani odcházet z domova. Internet je totiž mocná čarodějka a vyskytují se na něm specializované portály, které uživatelům nabízejí možnost srovnání a kalkulace půjček. Disponují systémem, který obsahuje prakticky informace o stavu celého finančního trhu. Na základě toho a osobních údajů o každém konkrétním zájemci pak vyhodnotí trh a zároveň poradí, která nabídka je pro něj tou nejvýhodnější.

Na oplátku za to nežádají vůbec nic. Nemusíte se obávat žádného přemlouvání, jak je častým zvykem na pobočkách finančních společností. Zkrátka získáte přístup k informacím, kterých se vám v takové míře nikde nedostane. Pak už je jen na vás, jestli se nakonec rozhodnete půjčku skutečně podepsat a nebo problém vyřešíte nějak jinak.

Buďte chytří a nechte si poradit

Nikdo učený z nebe nespadl a dá se předpokládat, že pokud se nepohybujete ve financích, tak vám bude orientace v nich dělat problém. Srovnání pomocí internetu je efektivní způsob, jak z pohodlí domova můžete docílit toho, co by vám jinak dokázalo sebrat veškerý volný čas (který by šel rozhodně využít i smysluplněji).

14. února 2019 15:40:09