Potřebujete něco odvézt a nemáte v čem? Půjčte si dodávku

Dodávky k zapůjčení umí vyřešit náš problém s dopravou nadrozměrných věcí, ale pomohou i ve chvíli, kdy vezeme více věcí najednou. Třeba když stěhujeme sebe či firmu.

zdroj: DF

Koupě většího automobilu je drahá záležitost. Jako soukromá osoba většinou přetěžujeme svůj menší osobní automobil. Vždy to ale nejde. Některé věci v něm prostě neodvezeme. Řada firem dnes sice například při zakoupení většího nábytku nabídne jeho odvoz přímo k vám domů, ale vyskytnou se i životní situace, kdy tuto službu k dispozici nemáte. Najmout přepravní službu bývá mnohdy dražší než si půjčit dodávku. Tu přitom lze řídit i s klasickým řidičským průkazem typu B.

Kvalitní půjčovny dodávek využijete i jako firma – tady jsou naše tipy na dobrou půjčovnu

Dodávky z Ostravy

Půjčovna dodávek Ostrava půjčuje nejen soukromým osobám, ale i firmám. Díky zápůjčce, která může být i dlouhodobá, naskladníte zboží do prodejny, na sklad, přestěhujete firmu i dovezete zboží či materiál k zákazníkovi. Ve vozovém parku ostravské autopůjčovny najdete vozy Citroën. V ceně zápůjčky je denní nájezd do 200 kilometrů. Za každý další si pronajímatel účtuje 4 Kč. Zápůjčka je již od 1400 Kč (plus DPH na den). Při dlouhodobém pronájmu se cena snižuje.

Půjčovna dodávek Olomouc

Kvalitní dodávky různých typů – to jsou dodávky Olomouc. Potřebujete automobil častěji? Jako stálý zákazník získáte zajímavé smluvní ceny i okamžitě náhradní vozidlo při případné nehodě nebo poruše. Půjčujete si dlouhodobě? Při pronájmu na dobu delší než jeden měsíc vám bude nabídnuta speciální kalkulace ceny. Samozřejmě je možná i zápůjčka na pouhý jeden den. Autopůjčovna Procházka nabízí vozový park, který je připraven pro jízdy po celé Evropě. Vozidla jsou pojištěna v celé Evropské unii. V ceně pronájmu je nájezd až 400 km. Za každý další je doplatek 2 Kč. Tyto ceny jsou již včetně DPH. A kolik zaplatíte za měsíční zápůjčku? Díky aktuální akční nabídce pouhých 30 000 Kč.

Autopůjčovna Procházka však poslouží i v situaci, kdy hledáte dodávky Brno, Ostrava, Opava, Havířov, Frýdek Místek, Uherské Hradiště, Zlín, Jihlava, Nový Jičín, Třinec, Pardubice či Hradec Králové. Pro dodávku si nemusíte jezdit. Firma vám ji přistaví na smluvené místo.

Levné užitkové vozy ze Zlína

Proncar.cz – to je půjčovna dodávek Zlín. Společnost poskytuje užitkové vozy k pronájmu v různých velikostech. Od pick-upů až po velké dodávky. Máte zájem o automobil pro stěhování? Ve firmě vám nabídnou i cenově zvýhodněné víkendové zapůjčení. Pokud potřebujete dodávku dlouhodobě, lze si ji nechat přistavit i přímo domů, a to kdekoliv v České republice. Nemusíte být tedy pouze ze Zlína, aby pro vás bylo zajímavé služby Proncar.cz využít.

Na co myslet při pronájmu dodávky?

· Pokud znáte termín, kdy budete automobil potřebovat, raději si zápůjčku dopředu rezervujte.

· Myslete na to, že k podepsání smlouvy o pronájmu budete obvykle skládat vratnou kauci za půjčení automobilu.

· Většina půjčoven má omezené množství najetých kilometrů za den. Zvažte, jestli se do nich vejdete, nebo se ptejte na cenu za kilometry navíc.

· Automobil musí být samozřejmě pojištěný a ideálně vybaven dálniční známkou.

11. února 2019 17:15:00